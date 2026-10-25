Du code Android 17 révèle une option éclairant le visage avec l’écran des Pixel. Les réglages sont encore en développement.

Déverrouiller son Pixel dans le noir : Google prépare une solution directement avec l’écran

La nuit, l’écran d’un Pixel pourrait servir à éclairer le visage de son propriétaire pour faciliter le déverrouillage. Des réglages découverts dans Android 17 QPR3 Beta 2 prévoient une hausse temporaire de luminosité, avec plusieurs choix pour en limiter l’inconfort. Ces éléments ont été présentés le 21 octobre par des chercheurs ; ils décrivent une fonction en développement, pas une option déjà distribuée à tous.

L’analyse publiée le 21 octobre par Android Authority apporte surtout des précisions sur les réglages prévus. Google n’a pas annoncé de disponibilité générale. Il n’existe donc pas encore de procédure universelle à suivre sur les Pixel vendus en France pour activer cette nouveauté.

L’écran deviendrait une lampe pour le visage

Dans son analyse originale du code, l’équipe décrit une option appelée Face Active Illumination. Elle a fait apparaître une partie de l’interface sur son appareil de recherche, mais certains écrans restent incomplets. Les intitulés et conditions observés peuvent donc encore évoluer avant une éventuelle sortie.

Le fonctionnement recherché est simple à comprendre : un visage peu éclairé fournit une image moins exploitable à une caméra. Augmenter la lumière venant de l’écran peut améliorer cette image. Ce mécanisme reste différent d’une reconnaissance faciale utilisant du matériel infrarouge dédié ; les éléments découverts ne permettent pas d’annoncer une transformation de la sécurité biométrique des anciens Pixel.

Un curseur pourrait laisser choisir entre confort et fiabilité. Une illumination plus douce serait moins agressive pour les yeux, avec potentiellement une reconnaissance moins robuste dans l’obscurité. À l’autre extrémité, une lumière plus forte privilégierait la capture du visage. Aucune mesure indépendante de taux de réussite n’accompagne cette découverte.

Google prévoit aussi le cas du coucher

Les chaînes de texte prévoient des choix selon le contexte : mode Ne pas déranger, heures de coucher ou trajet en voiture détecté. L’intérêt est évident lorsque l’on consulte son téléphone la nuit : réussir un déverrouillage ne justifie pas forcément de recevoir un éclairage très vif à chaque tentative.

Une option viserait aussi l’obscurité complète. Sans elle, l’écran ne s’éclairerait que lorsque le visage est déjà partiellement visible, d’après les textes relevés. Cela dessine un réglage plus nuancé qu’une luminosité maximale imposée en permanence.

Un avertissement mentionne enfin des effets temporaires possibles sur certains paramètres d’accessibilité pendant l’illumination, notamment l’atténuation supplémentaire et l’inversion des couleurs. C’est un détail important pour les utilisateurs qui règlent précisément leur affichage afin de limiter l’inconfort visuel.

La présence de ces réglages dans une bêta ne confirme ni la liste finale des modèles concernés ni la date d’arrivée en version stable. Pour les problèmes de déverrouillage actuels, le lecteur d’empreinte et le code de secours restent des moyens documentés par Google. L’éclairage automatique constitue une piste d’amélioration supplémentaire, encore à l’étude.