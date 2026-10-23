Google prévoit une fenêtre de sortie sans effacement après la version stable correspondante. Se désinscrire trop tôt peut proposer un retour destructif.

Quitter la bêta Android sur Pixel peut effacer vos données : le bon moment change tout

Le bouton pour quitter Android Beta ne raconte pas tout ce qui vient ensuite. Sur Pixel, le retour vers la version publique peut proposer une installation qui efface les données locales. Pour l’éviter, Google prévoit une fenêtre après l’arrivée de la stable correspondant à la version testée, avant d’installer la bêta suivante.

Les nouvelles préversions d’Android 17 rendent cette règle particulièrement utile à connaître. Elle existe déjà : ce guide ne présente pas une nouvelle possibilité de sortie annoncée cette semaine.

Quitter le programme n’oblige pas à installer le retour reçu

La FAQ officielle Android Beta indique qu’après la sortie du programme, une mise à jour de retour vers la version publique peut être proposée dans les 24 heures. Son installation supprime les données enregistrées sur le téléphone. Il est possible de ne pas installer ce paquet.

On peut aussi refuser d’installer ce retour, rester désinscrit et attendre la stable de la branche testée. Google indique que l’attente peut durer plusieurs mois selon le moment du cycle. Le critère décisif est la version correspondante : un paquet stable plus ancien n’est pas le raccourci sans effacement que l’on espère.

Exemple : vous vous désinscrivez et recevez une proposition qui annonce la suppression du contenu. La désinscription ne change pas cet avertissement ; installer le paquet reste une décision distincte. Il est donc utile de lire le récapitulatif sur le téléphone avant toute confirmation, même après avoir quitté le programme sur le Web.

Vérifiez ce que la sauvegarde permettra de restaurer

Dans sa documentation de réinitialisation du Pixel, Google rappelle qu’il faut vérifier les données stockées dans le compte avant un effacement. Les éléments sauvegardés peuvent être restaurés, mais les applications et leurs données locales sont supprimées du téléphone.

Faites la différence entre une sauvegarde affichée et les contenus qu’elle contient réellement. Vérifiez les fichiers stockés uniquement sur le téléphone, puis les applications ayant leur propre procédure de sauvegarde. Être connecté à un compte Google ne suffit pas à prouver que chaque donnée de chaque app pourra être restaurée.

Préparez donc ce retour comme une migration :

Identifiez la version stable visée et son éventuel avertissement d’effacement. Vérifiez les contenus réellement sauvegardés. Prévoyez du temps pour remettre les applications en service si une restauration est nécessaire.

La simplicité du bouton de désinscription ne doit pas masquer ce qui sera installé ensuite.