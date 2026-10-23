Android 17 prépare un outil pour dessiner pendant les vidéos d’écran sur Pixel

Entourer un bouton pendant qu’on explique un réglage en vidéo : c’est l’usage que Google semble préparer pour les Pixel. Une analyse d’Android 17 QPR3 Beta 2, publiée le 21 octobre, révèle des composants d’annotation liés à l’enregistrement d’écran. L’équipe à l’origine de la découverte n’a pas encore obtenu d’interface fonctionnelle.

L’indice est plus précis qu’une simple idée de future option, mais reste une préparation logicielle. Aucun crayon supplémentaire n’est annoncé comme utilisable par les propriétaires de Pixel avec cette bêta.

Dans leur analyse du logiciel, AssembleDebug et Android Authority ont identifié le paquet com.android.systemui.screenrecord.markup. D’autres chaînes évoquent l’affichage et le masquage d’une couche d’annotation, ainsi qu’une famille de pinceaux.

Le nom du paquet et les références à une couche que l’on affiche ou masque rendent le projet identifiable. Ils laissent en revanche son interface ouverte : couleurs, épaisseurs de trait et bouton d’accès ne sont pas confirmés. Une famille de pinceaux dans les ressources ne décrit pas, à elle seule, les choix qui seront proposés à l’écran.

Les Galaxy compatibles permettent déjà de dessiner en vidéo

Sur les Galaxy compatibles, la documentation française de Samsung décrit l’écriture ou le dessin pendant l’enregistrement, ainsi que l’ajout d’une vidéo selfie. Le bénéfice est facile à comprendre : au lieu d’expliquer seulement à l’oral où appuyer, on attire directement le regard vers l’endroit concerné.

Un exemple d’usage suffit à en saisir l’intérêt : expliquer à distance où trouver un paramètre sans obliger le destinataire à suivre une succession d’images annotées séparément. C’est une conséquence possible de l’outil, pas un essai déjà réalisé sur Pixel.

La réserve porte sur la livraison. Des composants encore inactifs peuvent être modifiés ou abandonnés avant une version publique. La découverte ne fixe donc aucune date, et ne promet pas la même fonction sur toutes les marques qui utilisent Android 17.

Sur un Galaxy compatible, ce geste est déjà documenté ; sur Pixel, il reste à voir. Une interface activée permettra de juger la différence réelle entre enregistrer l’écran et guider le regard du spectateur pendant l’enregistrement.