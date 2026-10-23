Nothing Phone (2a) et (2a) Plus : Android 17 s’ouvre en bêta, la stable doit attendre

Nothing OS 5.0 accueille les Phone (2a) et (2a) Plus. Beta Hub v2.0 est nécessaire, et certaines nouveautés visibles dans les démonstrations restent absentes.

Android 17 s’ouvre à une nouvelle génération de Nothing : les Phone (2a) et (2a) Plus figurent désormais parmi les appareils admis dans la bêta de Nothing OS 5.0. Zac a fixé le démarrage progressif du Phone (2a) au 21 octobre dans la communauté. La page officielle confirme l’accès des deux modèles et vise toujours la mi-novembre pour leur version générale.

Le choix est donc entre tester maintenant et patienter jusqu’à cette étape stable. Le déploiement du Phone (3), déjà lancé, ne décrit pas le statut des deux (2a), et les démonstrations du nouvel écran d’accueil ne correspondent pas toutes au contenu de leur bêta.

L’inscription passe par Nothing Beta Hub v2.0

Nothing demande d’abord un téléphone à jour sur sa version stable, puis le téléchargement de Nothing Beta Hub v2.0 depuis sa page officielle Nothing OS. Le parcours passe ensuite par Paramètres, Système, Nothing Beta Hub, puis Check Version et Join Beta. Quand la bêta est proposée, Go to Update conduit à l’installation.

Les versions de départ requises distinguent bien les deux appareils :

Modèle Base stable compatible indiquée Phone (2a) Pacman-B4.1-260813-0941 ou plus récente compatible Phone (2a) Plus PacmanPro-B4.1-260813-0941 ou plus récente compatible

Les deux parcours restent propres à chaque téléphone ; la ressemblance des noms ne rend pas leurs fichiers interchangeables.

L’annonce communautaire officielle précise qu’une mise à jour stable peut être proposée avant la bêta : il faut alors l’installer puis vérifier de nouveau. La disponibilité arrive par étapes, et les indications du fabricant prévoient un délai possible de quelques minutes après l’inscription.

L’accueil remanié est réservé à la version générale

Le point à connaître avant de se lancer est visuel : Nothing réserve l’accueil remanié et le cadran Micrographics à la version générale. Ils restent absents de la bêta ouverte. Certaines évolutions d’Essential Space arrivent séparément par Google Play ; changer de version Android n’installe donc pas tout le programme de nouveautés d’un seul coup.

Une bêta peut aussi modifier la stabilité, les performances ou l’autonomie. Surtout, le retour à la stable par Beta Hub efface les données. Ce coût du retour mérite d’entrer dans la décision avant l’essai, pas après un dysfonctionnement. Le calendrier de novembre reste ainsi une option raisonnable pour qui utilise son Phone (2a) comme téléphone indispensable.