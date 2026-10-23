iOS 27.2 prépare une réponse aux pastilles Messages qui restent rouges

Du code repéré dans iOS 27.2 RC évoque l’exclusion des conversations silencieuses du compteur. Apple n’a pas encore activé cette option.

Vous avez mis un groupe Messages en sourdine, mais ses réponses continuent à alimenter la pastille rouge ? Apple semble travailler sur ce décalage. Une découverte dans iOS 27.2 RC suggère d’exclure les conversations silencieuses du compteur des non-lus. Le réglage reste en développement : il n’est pas encore disponible.

Aaron Perris a signalé cet indice de code le 19 octobre. Le reportage paru le 21 apporte de la visibilité à cette découverte, sans annoncer une activation supplémentaire. Il faut donc retenir la piste fonctionnelle, plutôt qu’une prétendue nouveauté déployée aujourd’hui.

Dans un groupe très actif, le compteur peut perdre sa valeur de repère : il grossit pour des échanges que vous avez précisément choisi de consulter plus tard. Masquer tout le badge ferait disparaître aussi le signal des autres conversations. La sélection envisagée répondrait à ce problème sans imposer ce choix radical.

Selon la découverte d’Aaron Perris rapportée par 9to5Mac, Apple envisage de retirer les discussions mises en sourdine de ce décompte. L’intérêt serait de préserver un compteur utile pour les autres échanges, sans devoir rendre toute l’application silencieuse ou faire disparaître tous ses badges.

Désactiver tous les badges reste un réglage plus radical

Apple répertorie iOS 27.2 RC, build 24B115, au 19 octobre dans ses publications destinées aux développeurs. Cette existence officielle de la version ne confirme pas pour autant chaque fonction découverte dans son code. Le reportage n’établit ni interface activable ni engagement d’Apple sur une version de sortie.

Aucun chemin d’activation n’est établi dans la RC. L’existence d’une préparation logicielle laisse ouverte la version qui l’accueillera, son fonctionnement final et même son arrivée effective. Pour profiter de cette seule option, installer une préversion aujourd’hui n’apporte donc aucun bénéfice démontré.

En attendant, le guide Apple des notifications permet de séparer les sons, les bannières et les pastilles. Vous pouvez masquer le badge de Messages, mais ce choix concerne toute l’application. La future exclusion par conversation serait intéressante précisément parce qu’elle préserverait un compteur pour les échanges auxquels vous voulez encore prêter attention.