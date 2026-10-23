Avant de supprimer des photos pour installer iOS, vérifiez le déchargement des apps. Cette option conserve leurs documents et diffère d’une suppression.

Une mise à jour iPhone manque de place ? Ce réglage évite de supprimer les données d’une app

Avant d’effacer des photos pour installer iOS, regardez ce que vous pouvez gagner du côté des applications. L’iPhone distingue décharger une app et la supprimer : la première commande retire le programme tout en conservant ses documents et données. Cette différence peut faire de la place sans sacrifier son contenu.

C’est une fonction existante, utile à l’approche d’une nouvelle mise à jour. Elle ne résout pas tous les blocages, mais permet de commencer par un choix plus ciblé que la suppression de fichiers personnels.

Décharger conserve les documents, supprimer les efface

Ouvrez Réglages, Général, puis Stockage iPhone. La liste permet de voir les applications qui occupent le plus d’espace. Dans le détail d’une app, Décharger l’app conserve les documents et données, tandis que Supprimer l’app retire aussi ces éléments. Apple décrit cette différence dans son guide du stockage.

Observez la répartition indiquée dans le détail : la taille de l’application et celle de ses documents ne sont pas le même volume. Si l’essentiel de la place vient du contenu conservé, décharger le programme seul rapportera peu. Cela explique pourquoi deux apps affichant un total similaire peuvent libérer des quantités différentes.

Davantage d’iCloud n’agrandit pas la mémoire du téléphone

Vérifiez aussi de quel espace parle l’alerte. Le stockage de l’iPhone est celui qui sert à préparer la mise à jour ; une capacité iCloud supplémentaire n’agrandit pas sa mémoire physique. Avant tout achat ou nettoyage, le chiffre pertinent reste la place locale disponible.

Un paquet iOS bloqué peut être téléchargé à nouveau

Quand un paquet iOS déjà téléchargé bloque la suite, Apple indique une autre possibilité dans sa procédure d’échec de mise à jour : aller dans Stockage iPhone, sélectionner la mise à jour si elle figure dans la liste, puis la supprimer. On revient ensuite dans Mise à jour logicielle pour télécharger de nouveau le logiciel proposé.

Cette opération vise le paquet téléchargé, pas une restauration complète de l’iPhone. Elle ne revient pas non plus à désinstaller la version d’iOS en cours d’utilisation. Si aucune mise à jour n’apparaît dans la liste, inutile de chercher à supprimer une application système au nom approchant.

Gardez enfin le message d’erreur comme point de départ : manque de place, serveur injoignable et lenteur du téléchargement décrivent trois problèmes différents. Une intervention sur le stockage répond au premier, pas aux deux autres. Il vaut mieux vérifier la cause que multiplier les suppressions en espérant débloquer iOS.