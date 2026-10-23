GrapheneOS corrige des plantages liés à Google Play dans sa nouvelle bêta

La version 2026102100 répare la compatibilité Google Play et ajuste plusieurs protections. Elle reste en bêta lors de la vérification du 22 octobre.

GrapheneOS répare une partie des frottements avec Google Play. Sa build 2026102100 corrige des plantages de services liés aux nouvelles versions de Play services et du Play Store, ainsi qu’un échec d’installation de l’application Google. Au relevé du 22 octobre, ce paquet reste en bêta et alpha ; le canal stable affiche encore 2026101600.

Ces corrections s’adressent aux Pixel déjà équipés de GrapheneOS. Elles ne sont pas proposées comme une mise à jour habituelle aux téléphones conservant le système Google d’origine.

Les services Google restent facultatifs

Le journal officiel de cette version vise la couche de compatibilité de Google Play. GrapheneOS permet d’utiliser ces services dans le fonctionnement restreint d’applications ordinaires, plutôt que de leur attribuer les privilèges habituels d’une intégration au système.

Le guide du projet prévoit une installation facultative depuis sa boutique, avec la possibilité de réserver les services Google à certains profils. Corriger leur fonctionnement maintient ce choix : la nouvelle version ne les impose pas aux utilisateurs qui s’en passent.

Le périmètre du correctif reste celui des problèmes décrits. Il ne prouve pas qu’une application bancaire donnée cesse de planter, ni que tous les paiements redeviennent compatibles. Pour ces usages, un résultat doit être vérifié application par application.

Un durcissement est retiré pour rétablir la compatibilité

La mise à jour revient également sur un durcissement appliqué aux applications qui affichent des activités sur l’écran verrouillé. Ce changement, introduit dans la version précédente, provoquait des problèmes de compatibilité. Il est retiré ici plutôt que maintenu au prix d’un comportement dégradé.

C’est un exemple concret du travail de maintenance : une protection introduite récemment peut devoir être révisée si elle perturbe les applications qui doivent fonctionner avec elle. Le projet documente ce recul, au lieu de présenter chaque durcissement comme un progrès irréversible.

Le repère pour l’installation est le canal choisi. GrapheneOS fait passer ses versions de l’alpha à la bêta, puis à la stable après vérification. Pour un téléphone français resté en stable, voir un journal daté du 21 octobre ne signifie pas que cette version doit déjà être offerte. Son passage dans ce canal constituera l’étape suivante à contrôler.