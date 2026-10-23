Le Pixel 5 pourrait recevoir Android 16 par mise à jour avec /e/OS 4.4

La feuille de route /e/OS vise une mise à niveau OTA du Pixel 5 et des évolutions pour Murena One et Two. Les paquets sont encore en préparation.

Le Pixel 5 pourrait changer de génération Android sans passer par une réinstallation manuelle. La fondation /e/ inscrit une mise à niveau OTA vers Android 16 dans les objectifs de /e/OS 4.4. Son suivi, publié le 19 octobre à l’heure de Paris puis modifié le 21, décrit encore des paquets à produire : le téléchargement n’est pas lancé.

Cette perspective concerne les Pixel 5 déjà sous /e/OS, pas ceux restés sur le système Google. Les Murena One et Two figurent aussi dans le projet, avec une évolution vers Android 15.

Le suivi de la semaine 43 identifie le Pixel 5 par son nom redfin. Il vise un début de semaine suivante à titre indicatif. Cette formulation reste un objectif de travail, sans date ferme ni promesse d’accès pour le vendredi 23 octobre.

Une mise à niveau OTA permet de passer par le mécanisme de mise à jour du téléphone. Pour celui qui conserve un appareil ancien, l’intérêt est pratique : éviter le parcours d’installation manuelle d’une nouvelle base Android. Le suivi réserve ce mécanisme aux branches officielles concernées, tandis que des versions communautaires peuvent demander un autre parcours.

Avant de suivre une annonce, il faut donc identifier à la fois le Pixel 5 et la branche logicielle installée. Le nom du téléphone ne suffit pas à savoir si une notification arrivera ou si une intervention manuelle sera nécessaire.

Les fichiers doivent encore être publiés avant les vagues

La documentation des déploiements /e/OS explique qu’une nouvelle version est proposée par vagues. Lorsqu’une distribution commence, tous les appareils concernés ne voient pas nécessairement le paquet en même temps. Relancer sans cesse la recherche ne change pas l’appartenance d’un téléphone à une vague.

Pour /e/OS 4.4, la production et la publication des paquets doivent encore précéder ces vagues. Le périmètre annoncé peut évoluer pendant la validation qualité. Un objectif de feuille de route et une mise à jour effectivement reçue restent deux étapes différentes.

Pour prolonger un ancien smartphone, le choix du système peut ainsi compter autant que la puissance du matériel. Il faut simplement garder les responsabilités lisibles : ce projet de /e/OS ne constitue pas une reprise du support officiel du Pixel 5 par Google.