Pixel Drop de novembre : les Pixel 10 récupèrent des fonctions Gemini, mais lesquelles peut-on utiliser en France ?

Le Pixel Drop de novembre étend des fonctions d’intelligence artificielle à la gamme Pixel 10. Les Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold font partie des appareils concernés par Gemini Intelligence. Le Pixel 10a ne figure pas dans cette liste.

La dictée peut reprendre les hésitations d’un message

Rambler est destiné aux messages dictés à voix haute. Il peut supprimer des hésitations et reformater ce qui a été dit pour en faire un texte plus lisible. Dans la pratique, c’est utile si vous reprenez votre phrase ou énumérez plusieurs éléments à l’oral. Vérifiez toujours les noms propres, les chiffres et les horaires avant d’envoyer le message.

Pourquoi la mise à jour ne garantit pas les mêmes fonctions partout

Google détaille séparément les fonctions Gemini Intelligence et leur extension géographique. Pour les actions en plusieurs étapes, l’annonce cite notamment le Japon, le Royaume-Uni et l’Inde. Cela ne confirme pas leur ouverture en France. Les langues et les marchés doivent être vérifiés fonction par fonction.

Sur votre Pixel, ouvrez les Paramètres, puis recherchez « Mise à jour du système ». Vérifiez aussi que le clavier et les applications Google sont à jour. Si une option manque, la présence du nouveau système sur votre téléphone et la disponibilité du service dans votre pays restent deux vérifications distinctes.

Crédit visuel : Google.