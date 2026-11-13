Pixel Drop de novembre : des bugs d’écran et de notifications signalés sur les Pixel

Depuis la mise à jour de novembre, des propriétaires de Pixel décrivent un volet de notifications difficile à ouvrir ou un écran verrouillé qui réagit mal. Les témoignages portent sur plusieurs modèles et symptômes. Ils ne permettent pas de mesurer combien de téléphones sont concernés.

Ce qui arrive sur les appareils signalés

Sur un Pixel 9 Pro Fold, un utilisateur décrit le volet des notifications qui reste visible par-dessus l’écran de veille. Un propriétaire de Pixel 10 Pro XL signale une sélection d’horloge bloquée malgré un redémarrage. D’autres signalements évoquent des gestes qui ouvrent mal le volet. Ces problèmes touchent tous à l’affichage, mais peuvent avoir des causes différentes.

Dans Paramètres → À propos du téléphone → Version d’Android, relevez le numéro de version et la date du correctif. Précisez si le bug survient téléphone verrouillé, écran allumé ou après une notification. Sur un pliable, notez si vous utilisiez l’écran extérieur ou intérieur. Un enregistrement d’écran sans données personnelles peut aider l’assistance à comprendre le geste qui déclenche le problème.

Vous pouvez essayer un redémarrage et vérifier si un autre correctif est proposé. Si le défaut se manifeste uniquement sur l’écran toujours allumé, le désactiver temporairement permet de vérifier si le problème disparaît dans cette configuration. Ce test ne corrige pas la cause. Évitez d’effacer vos données pour un problème de présentation avant d’avoir sauvegardé et consulté l’assistance.