Pixel 11 Pro : quels appels et messages WhatsApp allument le voyant au dos ?

Posé écran contre la table, un Pixel 11 Pro, 11 Pro XL ou 11 Pro Fold peut signaler l’appel d’un proche par une lumière au dos. Google documente la prise en charge des appels WhatsApp. Pour les messages WhatsApp, la situation est différente : un essai publié le 13 novembre a observé leur fonctionnement, tandis que l’assistance Google cite encore uniquement Google Messages pour les textos.

Pourquoi appels et messages ne donnent pas le même résultat

La documentation de HiLight sépare les appels et les messages des contacts favoris. Elle cite Téléphone de Google et WhatsApp pour les appels, puis Google Messages pour les messages. L’essai de 9to5Google indique que des messages WhatsApp déclenchaient aussi le voyant dans la configuration testée. La disponibilité générale de ce comportement reste à confirmer.

Dans les paramètres du Pixel, ouvrez Système → HiLight et activez la fonction ainsi que les options voulues pour les favoris. Dans Contacts, ajoutez une personne aux favoris. Le réglage HiLight de sa fiche permet de choisir une couleur et de la prévisualiser. Posez le Pixel écran vers le bas. Demandez à cette personne de vous appeler sur WhatsApp, puis de vous envoyer un message séparément. Notez quel événement allume le voyant.

Si aucun événement ne déclenche la lumière, vérifiez d’abord les alertes par flash. Google indique qu’elles empêchent HiLight de s’afficher pour les appels et messages entrants. Vérifiez aussi que Contacts et Messages sont à jour. Un appel qui fonctionne et un message WhatsApp qui reste sans effet sont compatibles avec le périmètre décrit dans le guide officiel.

Si le voyant fonctionne par intermittence

Refaites les essais sans modifier plusieurs réglages à la fois. Avec le même contact favori et le téléphone retourné, testez d’abord un appel dans Téléphone, puis un appel WhatsApp et enfin un message dans chaque application. Vous pourrez ainsi distinguer un problème de configuration générale de HiLight d’une différence propre à WhatsApp. Si le voyant est difficile à voir, la prévisualisation de la couleur depuis la fiche du contact permet aussi de vérifier son rendu sur votre table.