Pixel 11 ou Pixel 11 Pro : les deux zooment à 5×, alors que gagne le Pro ?

Le Pixel 11 standard possède lui aussi un téléobjectif optique 5×. Si vous hésitez avec le Pixel 11 Pro, il faut regarder le capteur derrière l’objectif, puis les différences d’écran et de mémoire.

Caractéristique Pixel 11 Pixel 11 Pro Téléobjectif optique 5× 10,8 Mpx 48 Mpx Ultra grand-angle 13 Mpx 48 Mpx Écran OLED 60 à 120 Hz LTPO, 1 à 120 Hz Processeur Tensor G6 Tensor G6

Le Pro change le capteur derrière le zoom

À 5×, les deux appareils cadrent serré via un objectif dédié. Le Pro dispose d’un capteur plus défini, un point à regarder si vous recadrez souvent vos photos. En intérieur ou avec un sujet qui bouge, seuls des clichés pris dans les mêmes conditions permettent de juger l’écart réel.

Google passe aussi de 13 à 48 Mpx sur l’ultra grand-angle. Menow a détaillé le changement de capteur sur le Pixel 11 Pro.

À 256 Go, la mémoire vive ne départage pas les deux modèles

Google indique 12 Go de RAM sur les deux configurations 256 Go. Le Pro monte à 16 Go avec 512 Go ou 1 To. Son écran peut aussi descendre à 1 Hz sur un contenu fixe, contre 60 Hz sur le standard selon les fiches. Pour un achat à 256 Go, l’écran et les capteurs sont donc les différences à examiner en premier.

Sources : Google Pixel 11 et Google Pixel 11 Pro.