Pixel 11 : Google teste un espace Famille pour rassembler abonnements, stockage et proches

Retrouver le stockage partagé, les abonnements et les membres de sa famille pourrait devenir plus simple sur les Pixel. Un nouvel espace Famille apparaît tout en haut des paramètres de certains Pixel 11. L’objectif visible est de réunir des informations aujourd’hui dispersées entre plusieurs services Google. Le déploiement reste limité et Google n’a pas confirmé son calendrier général.

Un accès visible dès l’ouverture des paramètres

Android Authority rapporte le 30 octobre les observations de propriétaires de Pixel 11 transmises à son contributeur AssembleDebug. La nouvelle entrée se trouve au-dessus des autres rubriques des paramètres. Elle ouvre une page consacrée au groupe familial.

Les captures décrites montrent les membres, le stockage Google One et les abonnements partagés, dont Google AI et YouTube Premium. Des événements de calendrier concernant plusieurs personnes peuvent aussi être présentés. L’intérêt n’est donc pas seulement d’ajouter un raccourci vers une application existante : l’espace rassemble plusieurs éléments du compte familial.

Une page commune ne change pas les conditions des abonnements

Afficher un service dans un espace Famille ne suffit pas à rendre partageable une formule qui ne le serait pas. Les conditions de chaque abonnement continuent de déterminer qui peut bénéficier de quoi. Même distinction pour le stockage : un tableau de suivi n’annonce pas une augmentation gratuite de la capacité disponible.

Qui pourra voir la position des membres du foyer ?

La page observée peut afficher les positions de membres de la famille. Pour l’utilisateur, centraliser ces informations évite de chercher dans plusieurs menus. Mais le rôle d’administrateur du groupe ne doit pas être confondu avec un droit automatique à connaître la position de chaque adulte.

Les choix de partage restent un point à vérifier lors de la configuration. Une interface plus accessible est bénéfique si elle rend aussi ces réglages plus compréhensibles : qui partage sa position, avec qui, et quelles informations sont visibles depuis le compte consulté ? Les éléments rapportés ne décrivent pas un nouveau suivi imposé à tous les membres.

Les anciens Pixel ne sont pas encore confirmés

Les premiers signalements concernent le Pixel 11. La source ne peut pas déterminer s’il s’agit d’un test sur un petit nombre de comptes ou du début d’une distribution plus large. Les appareils plus anciens et les smartphones d’autres marques ne disposent pas d’une liste de compatibilité annoncée pour cet espace.

Il n’y a donc pas de mise à jour précise à installer pour forcer son apparition. Si l’entrée arrive sur votre téléphone, son intérêt sera de vérifier en un endroit les services réellement partagés et les membres du groupe, sans supposer que tout votre foyer possède déjà les mêmes accès.