Pixel 11 : Gboard prépare une dictée qui retient vos corrections et reconnaît vos contacts

Des réglages expérimentaux permettraient à Rambler d’apprendre vos corrections et les noms de vos contacts. Le français est pris en charge, mais ces nouveautés ne sont pas encore annoncées comme disponibles.

Corriger toujours le même prénom après avoir dicté un message : c’est précisément le genre de répétition que Gboard prépare à éviter sur les Pixel 11. De nouveaux réglages de Rambler permettraient de mémoriser les mots rectifiés et de mieux reconnaître les noms du répertoire. Ils ont été repérés dans une bêta ; Google n’a pas encore annoncé leur mise à disposition.

Après le nettoyage des hésitations par Rambler, cette nouvelle étape viserait donc la mémoire des corrections. La distinction compte pour un lecteur français. Rambler sait déjà traiter le français, d’après Google. En revanche, cette compatibilité ne signifie pas que les nouveaux interrupteurs sont présents sur son téléphone aujourd’hui.

Deux réglages pour ne plus repartir de zéro à chaque message

Dans son analyse du 5 novembre, Android Authority décrit deux options découvertes dans Gboard 18.6.3.10 bêta. La première, Remember corrected words, ferait apprendre à Rambler les mots corrigés après une dictée. La seconde, Contact names, exploiterait les contacts du téléphone pour reconnaître leurs noms.

Ces deux aides ne répondent pas exactement au même besoin. Le répertoire fournit une référence pour les personnes auxquelles on écrit ; les corrections servent aussi à un vocabulaire personnel qui n’est pas un nom de contact. Pour un prénom peu courant, l’intérêt attendu serait de ne plus refaire la même rectification. Aucune mesure publiée ne permet toutefois de chiffrer le gain de précision.

Les mots appris auraient leur propre liste

Les captures montrent une Voice correction list, avec importation et exportation des mots, ainsi qu’une commande pour effacer l’ensemble des corrections enregistrées. Un message précise que le dictionnaire personnel sert à la saisie au clavier : il ne faut donc pas confondre ce dictionnaire avec la future mémoire de la dictée.

Ce détail change la façon de préparer l’outil. Ajouter un mot pour le retrouver en tapant et apprendre une correction faite après avoir parlé constituent deux parcours distincts. Il ne serait pas prudent de promettre que tous les mots déjà enregistrés dans le clavier seront automatiquement repris par Rambler : les éléments montrés ne l’établissent pas.

Le français est prévu, avec des conditions matérielles précises

L’aide officielle de Google consacrée à Rambler réserve actuellement la fonction à la série Pixel 11. Elle demande Gboard à jour, défini comme clavier par défaut, et l’autorisation d’utiliser le microphone. Le français figure parmi les langues prises en charge.

Rambler ne se contente pas de retranscrire chaque mot. Google décrit un système capable de retirer les hésitations, de structurer le texte, puis de le remanier à la voix. Une connexion est nécessaire pour l’ensemble des possibilités. Hors ligne, le nettoyage élémentaire, la ponctuation et les majuscules restent possibles ; les réécritures élaborées et les corrections conversationnelles avancées nécessitent le retour du réseau.

Pour vérifier le mode déjà proposé, ouvrez une zone de texte, puis les réglages de Gboard et la rubrique de saisie vocale. Google y décrit le choix entre Rambler et la dictée standard. Ce chemin permet de contrôler la fonction actuelle, pas d’activer par avance les options découvertes dans la bêta.

Une interface trouvée dans une application en développement peut encore évoluer ou ne jamais être distribuée. Android Authority ne donne aucun calendrier confirmé pour ces réglages. Leur arrivée sur d’anciens Pixel n’est pas davantage annoncée.

Reste la question des données : l’accès aux contacts et la conservation de corrections mériteront d’être examinés dans les conditions finales. L’aide actuelle décrit un traitement temporaire par Google du texte, de l’audio et des corrections, suivi de leur suppression après livraison du texte. Elle ne suffit pas à déterminer comment la future liste de mots sera stockée ou synchronisée. En attendant ces précisions, le bénéfice annoncé demeure concret mais prospectif : une dictée qui s’adapte mieux à vos mots, sans devoir les lui réapprendre à chaque message.