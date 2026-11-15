Pixel 10 : Google pourrait remplacer Magic Cue par l’assistant proactif du Pixel 11

Magic Cue pourrait céder la place à une fonction plus récente sur les Pixel. Une analyse publiée par Android Authority a découvert dans l’application système Device Intelligence des textes évoquant un passage vers Proactive Assistance et une échéance en décembre 2027. Cette date apparaît dans du code, avant toute annonce officielle de Google.

Ce qui différencie les deux fonctions

Magic Cue a débuté avec les Pixel 10. Il tente de montrer une information issue d’une application au moment où elle devient pertinente. Proactive Assistance, introduit avec les Pixel 11, reprend l’idée de présenter des informations à l’avance. Les textes relevés par Android Authority indiquent que l’activation de la seconde fonction désactiverait Magic Cue. Ils décrivent donc un remplacement, avec des conséquences possibles sur les applications et les situations réellement prises en charge.

Ce qu’un propriétaire de Pixel doit vérifier

La disponibilité actuelle des deux fonctions varie suivant le marché. SumahoDigest cite notamment le Royaume-Uni, où la situation du Pixel 11 diffère de celle d’autres régions. Il serait prématuré d’en déduire le comportement exact en France. Tant que Google n’a pas documenté la transition sur les modèles français, gardez comme référence l’option réellement proposée sur votre appareil et les autorisations d’applications qu’elle demande.

L’information utile à surveiller est la prochaine documentation de Google. Elle devra préciser les modèles, les langues, les pays et les usages conservés lors du passage. Une date dans un fichier traduit ne suffit pas à garantir ces conditions.