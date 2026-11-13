Pixel 10 et 11 : si la caméra reste noire après la mise à jour, essayez ceci

Des propriétaires de Pixel 10 et Pixel 11 signalent un écran noir dans l’appareil photo après la mise à jour de novembre. Si cela vous arrive, un arrêt complet du téléphone suivi d’une attente de cinq minutes a aidé certains utilisateurs. C’est un essai rapide et réversible avant d’envisager une intervention plus lourde.

Reconnaître le problème signalé

Dans un fil d’entraide Pixel, un propriétaire explique que l’application s’ouvre sans afficher l’image. D’autres signalements décrivent une erreur ou un écran noir sur les caméras avant et arrière. Ces témoignages situent le début du problème après la mise à jour, mais ne permettent pas d’en mesurer la fréquence ou d’en établir la cause.

Éteignez le téléphone avant de retester

Ouvrez le menu d’alimentation, choisissez Éteindre, puis attendez environ cinq minutes avant de rallumer le téléphone. Essayez ensuite l’appareil photo, d’abord avec la caméra arrière, puis en mode selfie. La manipulation a été suggérée sur le forum d’assistance et son résultat peut varier selon l’appareil.

Si l’écran reste noir, notez le modèle, la version d’Android et le message d’erreur. Ces informations seront utiles à l’assistance Google. Évitez une réinitialisation immédiate : elle efface les données du téléphone et rien ne permet de garantir qu’elle corrige le problème.