Piratage des impôts : pourquoi l’enquête vise désormais un adolescent de 16 ans

L’enquête sur le piratage de la Direction générale des finances publiques a franchi une nouvelle étape le 28 octobre. Un adolescent de 16 ans, connu sous le pseudonyme « Casquette », a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il est soupçonné d’avoir participé à l’attaque ; sa défense conteste cette mise en cause.

Un deuxième suspect, sans jugement de culpabilité

Le Monde, qui a révélé ce développement, rapporte une confirmation du parquet de Paris. Le jeune homme avait 15 ans au moment des faits. Un suspect de 18 ans, surnommé « ChatNoir », était déjà mis en examen dans ce dossier. L’avocat de l’adolescent, Me Réda Ghilaci, affirme que la mise en examen sera contestée.

Les deux pseudonymes ne doivent pas faire oublier le statut de l’affaire : les soupçons sont examinés dans une procédure en cours. Une mise en examen ne constitue pas une condamnation, et le contrôle judiciaire ne permet pas de conclure à l’issue du dossier.

La question des accès compromis reste centrale

Le récapitulatif de 01net rappelle que les attaquants se seraient servis d’identifiants d’agents publics, probablement récupérés par des logiciels voleurs de données. Des faiblesses de protection, dont l’absence de double authentification sur les accès concernés, figurent dans les constats rapportés de l’ANSSI. Le groupe ZeroBytes a revendiqué le piratage.

Le reportage de TF1 du 29 octobre décrit lui aussi un scénario fondé sur des accès récupérés, plutôt que sur une prouesse technique démontrée. La distinction compte : une authentification compromise peut donner une apparence normale à une connexion qui sert en réalité à extraire des informations.

Identifier des suspects ne fait pas disparaître les conséquences du vol

L’avancée judiciaire et la protection des personnes concernées suivent deux calendriers différents. Retrouver des auteurs présumés ne suffit pas à démontrer que des copies de fichiers ont été récupérées ou détruites. Il ne faut donc pas interpréter cette étape comme une annulation du risque lié aux données déjà diffusées.

Pour suivre l’affaire, les prochains éléments décisifs seront les informations confirmées par la justice et les résultats des investigations. Les revendications de pirates et les annonces sur des forums doivent rester distinctes de ces faits établis.