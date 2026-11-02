HomeView : le nouvel appareil Apple demanderait déjà une mise à jour au premier démarrage

Un appareil neuf peut embarquer un logiciel plus ancien que la version disponible à sa sortie. Le HomeView d’Apple en fournirait un nouvel exemple : selon AppleDB, cité le 1er novembre par MacRumors, le hub serait livré avec HomeView Software 26.5, puis proposerait la version 27.2 lors de sa configuration. Son lancement initial est fixé au 13 novembre, hors Union européenne.

La version installée en usine n’est pas celle proposée au démarrage

Le rapport de MacRumors attribue l’information à AppleDB, une base spécialisée dans les appareils et logiciels Apple. Il décrit un passage de 26.5 à 27.2 pendant la mise en route. L’information concerne donc le logiciel présent dans la boîte, et non l’impossibilité d’accéder à une version plus récente.

Ce décalage ne permet pas, à lui seul, de dater la fabrication de chaque exemplaire ni d’expliquer tous les reports du produit. Une version système indique un état logiciel ; les raisons commerciales et industrielles demanderaient d’autres éléments. Il faut aussi éviter d’en déduire une panne avant même les premières livraisons.

Apple situe Siri AI dans la version 27.2

Dans son annonce officielle, Apple précise que Siri AI est proposé en bêta avec HomeView Software 27.2. Le constructeur présente un écran de 7 pouces consacré notamment aux appels FaceTime, aux contenus personnels et au pilotage de la maison connectée. La configuration et les fonctions multiutilisateurs nécessitent un iPhone ou un iPad compatible à jour.

Pour un premier acheteur, la version logicielle fait donc partie de la préparation du produit. L’étiquette « neuf » et la disponibilité des fonctions annoncées sont deux vérifications différentes. Le récit d’AppleDB incite surtout à prévoir cette étape de configuration, pas à supposer que tout fonctionne avant la mise à jour.

Apple annonce le lancement dans plusieurs marchés, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. L’entreprise indique explicitement que HomeView n’est pas commercialisé dans l’Union européenne, en raison de l’indisponibilité de Siri AI sur iOS dans cette zone. Aucune date française n’est donnée dans ce communiqué.

Pour les lecteurs en France, cette nouvelle porte donc sur le démarrage international du produit. La sortie locale, les langues prises en charge et les fonctions réellement accessibles resteront des critères à vérifier séparément lorsque le constructeur annoncera une offre européenne.