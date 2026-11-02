macOS cache une fonction pour empêcher certaines zones du trackpad de réagir

Éviter un contact involontaire sans neutraliser tout le trackpad : c’est l’idée d’une fonction cachée de macOS repérée par le développeur pdfu. Baptisée Trackpad Inactive Regions, elle permet de définir des portions de la surface qui ne répondent plus aux contacts. La découverte a été publiée le 31 octobre et relayée le lendemain.

Une surface tactile dont certaines parties peuvent être ignorées

Sur son site personnel, l’auteur situe la fonction dans macOS 26 et les versions suivantes. Il rapporte également un retour haptique particulièrement prononcé lorsqu’un doigt touche une zone désactivée. Sa publication originale sur X présente la découverte.

Le principe est différent d’un simple réglage de sensibilité : on définit où un contact doit être ignoré. Pour quelqu’un qui effleure souvent les bords du trackpad en écrivant, cette approche répond à un problème précis. Elle n’implique pas que les gestes ou le déplacement du pointeur deviennent meilleurs partout ailleurs.

Le réglage ne figure pas par défaut dans l’interface

Le relais de MacGeneration décrit une activation par le Terminal, puis un redémarrage. L’option apparaît ensuite dans les réglages d’accessibilité du pointeur. Quatre côtés peuvent être ajustés et un aperçu aide à visualiser les zones retenues.

Il faut donc distinguer une capacité présente dans le système d’une option normalement exposée à tous les utilisateurs. Apple ne précise pas publiquement, dans les éléments consultés, pourquoi ce contrôle reste masqué. Cette découverte ne constitue pas une annonce de déploiement ni une recommandation officielle de modifier le système.

Un intérêt d’accessibilité, avec un compromis évident

Neutraliser une partie du trackpad laisse moins de place pour les mouvements. Avant d’envisager ce type de personnalisation, le besoin doit être identifiable : contacts de paume, difficulté à éviter une bordure ou geste involontaire répétitif. Une surface réduite au hasard pourrait simplement rendre l’utilisation moins confortable.

Menow n’a pas testé ce réglage sur une machine. Pour l’instant, le fait notable est l’existence d’un contrôle beaucoup plus fin que les paramètres habituels. Une éventuelle ouverture officielle permettrait de connaître les appareils pris en charge et le fonctionnement prévu par Apple, plutôt que de le déduire d’une fonction cachée.