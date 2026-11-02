iPad Air : Apple préparerait enfin le passage à l’OLED pour 2027

L’iPad Air pourrait changer d’écran lors de son prochain renouvellement. Selon les informations de Mark Gurman, de Bloomberg, rapportées le 1er novembre, Apple préparerait un modèle OLED pour le premier semestre 2027. Cette évolution reste une rumeur : le constructeur n’a annoncé ni cette tablette ni une date de lancement.

Illustration : iPad Air d’une génération déjà commercialisée, et non le modèle évoqué pour 2027.

L’Air ferait partie d’un renouvellement plus large

Le compte rendu de MacRumors évoque trois familles pour la première moitié de l’année : l’iPad Air, l’iPad Pro et l’iPad d’entrée de gamme. L’OLED serait le changement marquant de l’Air, tandis que le Pro recevrait notamment un refroidissement à chambre à vapeur selon ce même récit.

Ces orientations ne suffisent pas à établir une fiche technique. Elles ne confirment ni les tailles disponibles, ni le prix en France, ni la fréquence d’affichage. En particulier, la présence d’OLED ne permet pas, à elle seule, d’annoncer un écran 120 Hz : la technologie de dalle et sa fréquence sont deux caractéristiques distinctes.

Apple vient déjà de faire évoluer le mini

La différence est nette avec l’iPad mini présenté officiellement le 26 octobre. Pour ce produit, Apple confirme un écran OLED et une puce A20 Pro. L’annonce du mini constitue un fait ; le possible passage de l’Air repose encore sur les informations du journaliste.

La fiche française de l’iPad Air actuel indique pour sa part un écran Liquid Retina. Un changement de dalle donnerait donc un autre motif d’examiner son successeur que la seule puissance du processeur. Il faudrait néanmoins comparer la luminosité, les reflets et la fréquence sur les caractéristiques définitives, plutôt que sur un mot.

Le calendrier ne suffit pas à décider d’un achat

Si vous cherchez une tablette immédiatement, le produit de 2027 n’a encore ni tarif ni disponibilité garantie. Si l’écran est votre critère principal et que vous pouvez attendre, cette piste est à suivre au fil des confirmations. L’important est de ne pas transformer une fenêtre de lancement supposée en promesse commerciale.

Pour l’instant, aucun montant français ne permet de mesurer l’éventuel écart avec la gamme actuelle. C’est cette information, ajoutée aux propriétés exactes de la dalle, qui donnera un sens pratique à la comparaison entre générations.