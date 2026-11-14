Piratage en France : les réseaux sociaux sont plus utilisés que l’IPTV illégale

Le piratage ne se résume plus aux abonnements IPTV vendus sous le manteau. Parmi les internautes qui déclarent avoir consommé illégalement des contenus culturels ou sportifs, 56 % citent les réseaux sociaux et 25 % les services IPTV. Ce sont deux résultats du baromètre 2026 de l’Arcom, publié le 4 novembre. Le régulateur place aussi les plateformes de partage de vidéos à 56 %.

Ce que les 56 % disent vraiment

Le baromètre porte sur les films, les séries, la musique et le sport. Il mesure des usages déclarés par des internautes, pas le nombre de matchs regardés ni le volume de trafic. Une même personne peut citer plusieurs moyens d’accès. Les pourcentages ne s’additionnent donc pas : les sites de streaming sont cités par 45 % des consommateurs de contenus illicites et le téléchargement direct par 43 %.

L’Arcom estime qu’environ un internaute sur quatre déclare au moins une pratique illicite, une proportion globalement stable ces dernières années. C’est le chemin emprunté pour trouver ces contenus qui évolue. Parmi les personnes qui utilisent les réseaux sociaux ou les plateformes vidéo à cette fin, un peu plus de la moitié le font depuis moins de trois ans. La facilité d’accès est citée par 51 % des personnes concernées et la possibilité d’interagir avec une communauté par 48 %.

Une vidéo qui s’ouvre directement dans un réseau social peut aussi venir d’un compte officiel. Pour vérifier un direct, commencez par le site de la compétition ou du club, puis cherchez le diffuseur indiqué pour la France. Sur le site ou dans l’application du diffuseur, retrouvez la rencontre dans la grille et vérifiez si votre formule la comprend. Un extrait, un résumé d’après-match et la retransmission intégrale peuvent être proposés à des endroits différents.

Si une publication vous renvoie vers un formulaire de paiement présenté comme une vérification gratuite, passez par le site du diffuseur identifié pour contrôler l’offre. Le nom de la chaîne dans la publication ou sur la vidéo ne prouve pas que le compte est autorisé à relayer le match. La même vérification vaut pour une application de télévision. Comme l’explique notre guide sur les lecteurs IPTV payants, une licence pour le lecteur et un abonnement à des chaînes correspondent à deux achats distincts.