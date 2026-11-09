Pinterest rassemble 661 millions d’utilisateurs : ce détail explique comment il gagne de l’argent

Les derniers résultats de Pinterest montrent une audience record et un bénéfice. Mais les pays qui lui rapportent le plus ne sont pas ceux qui réunissent le plus d’utilisateurs.

Pinterest fait moins parler de lui que TikTok ou Instagram, mais son audience n’a rien d’anecdotique : 661 millions de personnes l’utilisaient chaque mois au troisième trimestre 2026. Le service gagne des utilisateurs et de l’argent. Ce succès a pourtant une particularité : l’immense majorité de son audience ne se trouve pas dans les pays qui lui rapportent le plus.

Les derniers résultats, publiés le 29 octobre pour la période de juillet à septembre, permettent de comprendre ce modèle. Le chiffre d’affaires atteint 1,174 milliard de dollars, en hausse de 12 % sur un an. Pinterest dégage aussi un bénéfice net de 22 millions. Une photographie plus récente que celle du printemps, lorsque l’entreprise était encore en perte sur le trimestre.

On peut utiliser Pinterest sans le fréquenter comme un réseau social

Une recherche de décoration, d’idée de repas ou de création manuelle peut mener à une image enregistrée dans un tableau. Le service ne repose donc pas uniquement sur l’envie de publier sa vie ou de répondre à des inconnus. Il sert aussi à préparer un projet.

Ce rôle de recherche visuelle aide à comprendre son intérêt publicitaire. Une personne qui rassemble des idées pour aménager une pièce n’est pas dans la même situation qu’une personne qui fait défiler des vidéos pour passer le temps. Elle peut chercher un style, comparer des possibilités ou préparer un achat.

Cela ne rend pas chaque recommandation neutre. Pour l’utilisateur, la distinction entre une inspiration, une annonce et une destination marchande reste importante. Une image séduisante ne démontre ni la qualité d’un produit ni la fiabilité du site qui le propose.

Le nombre d’utilisateurs ne raconte qu’une partie de l’histoire

Les résultats officiels de Pinterest pour le troisième trimestre révèlent surtout un déséquilibre géographique. Les États-Unis et le Canada rassemblent 107 millions d’utilisateurs mensuels, mais apportent 894 millions de dollars de revenus sur le trimestre.

L’Europe compte davantage d’utilisateurs, 161 millions, pour 193 millions de revenus. Le reste du monde totalise 394 millions d’utilisateurs et 87 millions de revenus. Autrement dit, la croissance de l’audience et celle de la monétisation ne progressent pas automatiquement au même rythme.

Ce contraste ne mesure pas la valeur personnelle des utilisateurs. Il décrit ce que l’activité publicitaire rapporte à l’entreprise selon les marchés, leurs annonceurs et leur environnement commercial.

Un bénéfice ne raconte pas la même chose que les ventes

Plusieurs chiffres décrivent une entreprise, avec des méthodes différentes. Sur ce trimestre, Pinterest publie un EBITDA ajusté de 339 millions de dollars. Son bénéfice net comptable est bien inférieur, à 22 millions. Les deux sont positifs, mais ils ne désignent pas le même résultat.

Le premier indicateur est retraité : certaines charges en sont écartées. Il ne faut donc pas le lire comme l’argent gagné après l’ensemble des dépenses et impôts. Présenter seulement le chiffre le plus favorable donnerait une image incomplète de la situation.

De même, une hausse des ventes n’assure pas une progression identique du bénéfice. Attirer davantage de monde, proposer des outils aux annonceurs et exploiter le service entraînent aussi des coûts. L’audience reste une force, pas un raccourci permettant de juger tous les comptes.

Le bon réflexe quand une image vous donne une idée

L’usage le plus utile de Pinterest consiste à séparer l’inspiration de la vérification. Une photo peut servir à définir ce que vous cherchez ; la décision demande ensuite de retrouver l’origine, le contexte et les caractéristiques réelles.

Ouvrez la destination de l’image avant de considérer un détail comme établi.

Pour une création ou un tutoriel, recherchez son auteur et les étapes complètes.

Pour un objet, distinguez la mise en scène de ses dimensions et de ses fonctions vérifiables.

C’est aussi ce qui explique la place particulière du service : un point de départ pour chercher et organiser, avec des publicités au milieu. Il n’a pas besoin d’occuper toutes les conversations pour toucher une large audience. Mais pour comprendre comment cette audience devient un revenu, il faut regarder où elle se trouve et distinguer les indicateurs financiers.