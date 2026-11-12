Pikmin 4 arrive sur Switch 2 : si vous avez déjà le jeu, faut-il le racheter ?

Vous pouvez garder votre exemplaire de Pikmin 4. Si vous possédez déjà le jeu sur la première Switch, Nintendo propose une mise à niveau payante pour accéder aux nouveautés sur Switch 2. L’édition complète et la mise à niveau sont disponibles en France depuis le 12 novembre 2026. Une démo gratuite permet d’essayer le jeu et une partie du nouveau mode avant de choisir.

Quelle version choisir selon ce que vous possédez ?

Vous avez déjà Pikmin 4, en boîte ou en dématérialisé ? Sur Switch 2, cherchez la mise à niveau dans le Nintendo eShop français. Elle s’ajoute au jeu de base : si vous jouez avec une cartouche, gardez-la pour lancer le jeu. Si vous découvrez Pikmin 4, l’édition complète Switch 2 réunit le jeu et les nouveautés.

Si vous jouez sur la première Switch, la carte de l’édition Switch 2 donne accès au jeu de base selon la fiche de Nintendo France. Les fonctions ajoutées par la mise à niveau restent réservées à la Switch 2.

Ce que l’Académie Dandori change dans le jeu

Le Dandori consiste à répartir ses Pikmin pour accomplir plusieurs tâches dans un temps limité. L’Académie en fait un mode à part entière. La Switch 2 permet aussi de donner des ordres à Otchin avec son micro intégré. Et via GameShare, deux joueurs peuvent disputer un duel Dandori avec un seul exemplaire. Nintendo mentionne le partage en sans-fil local ou en ligne via GameChat. Cette possibilité concerne les duels.

Voici comment Nintendo présente les nouveautés de l’édition Switch 2.

Une démo gratuite pour trancher

La démo française permet d’explorer la première zone de l’aventure et de découvrir deux stages de l’Académie Dandori. Si vous connaissez déjà Pikmin 4, essayez ces deux stages en priorité : ils donnent un aperçu du nouveau mode et peuvent vous aider à décider si la mise à niveau vaut le coup pour vous.

Visuel officiel : Nintendo.