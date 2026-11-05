Pangram peut signaler les zones générées par IA dans une photo

Une photo peut être authentique dans son ensemble et contenir un détail fabriqué. Le 4 novembre, Pangram a annoncé que son détecteur Pangram Image 1.0 pouvait désormais signaler les zones qui ont pesé dans son analyse. L’entreprise intègre le modèle à son extension Chrome et propose aussi un outil d’analyse vidéo.

Une zone surlignée donne une piste à vérifier

Dans la démonstration de Pangram, une photo réelle contient un élément généré. Le détecteur superpose une carte de chaleur pour montrer où il le repère. Si le signal porte sur un objet précis, on peut chercher le cliché d’origine ou comparer d’autres vues de la scène.

Le second modèle, Pangram Image Flash 1.0, examine une vidéo image par image après son envoi au service. Il aide à localiser les passages signalés. L’éditeur propose aussi un accès par API.

Ce que mesure le score annoncé

Pangram revendique 99,96 % de classification correcte sur un test interne qui part de 100 photos réelles et de 1 200 versions synthétiques. Ce résultat mesure le comportement du modèle sur ce jeu d’images. Il ne donne pas la probabilité que la photo que vous êtes en train de regarder soit artificielle.

Pour essayer le service, privilégiez le fichier d’origine ou un des exemples de la page de détection. Pangram signale une confiance réduite pour les petites images. Remonter à la première publication et vérifier qui a diffusé le contenu permettent ensuite de recouper le signal.