Paint : cette faille ne se corrige pas avec la seule mise à jour de Windows

Paint a reçu un correctif de sécurité, mais mettre Windows à jour ne suffit pas à vérifier qu’il est installé. La version moderne de l’application se met à jour par le Microsoft Store. Pour la faille CVE-2026-83844, le numéro à contrôler est 11.2609.401.0 : les versions antérieures sont concernées.

La vulnérabilité a été publiée le 13 octobre 2026. Microsoft a ensuite précisé les conditions d’attaque dans une révision du 7 novembre. Il ne s’agit donc pas d’une faille dévoilée ce 9 novembre : l’enjeu est de vérifier que votre exemplaire de Paint a bien reçu la correction.

Ce que la faille permet réellement

Le défaut concerne une lecture en dehors de la zone de mémoire prévue dans Paint. Son exploitation peut permettre l’exécution de code sur l’ordinateur. Mais le scénario a été précisé depuis les premiers articles : la fiche Microsoft actualisée classe désormais l’attaque comme locale et nécessitant une interaction de l’utilisateur, avec une complexité élevée et un score de gravité de 7 sur 10.

La FAQ prend l’exemple d’une personne convaincue de télécharger puis d’ouvrir un fichier spécialement préparé depuis un site. Ce n’est donc pas une annonce selon laquelle tout PC serait compromis à distance simplement parce que Paint est installé. Le bulletin de Microsoft reste la référence pour suivre les conditions et les versions concernées.

Ouvrez le Microsoft Store, puis accédez à Téléchargements ou à votre Bibliothèque, selon la présentation de l’application. Lancez la recherche de mises à jour et installez celle de Paint si elle est proposée. Microsoft confirme que les applications du Store peuvent être actualisées manuellement, y compris lorsqu’une pause des mises à jour automatiques est active.

Fermez ensuite Paint et rouvrez-le. Pour relever le numéro installé sur votre compte sans changer aucun réglage, vous pouvez ouvrir PowerShell depuis le menu Démarrer et saisir cette commande de consultation :

Get-AppxPackage Microsoft.Paint | Select-Object Name, Version

La colonne Version doit indiquer 11.2609.401.0 ou une version ultérieure. La commande ne désinstalle rien et ne modifie pas le système. Elle interroge uniquement la copie de Paint associée au compte connecté.

Pourquoi d’anciens articles citent un autre numéro

Le numéro 11.2605.91.0 a figuré dans les premières informations de correction, tandis que des machines recevaient encore 11.2605.81.0. Brian Vitko, qui a documenté ce décalage dans ses essais, a depuis actualisé ses résultats : il a constaté la distribution de 11.2609.401.0 dans le Store le 6 novembre. Le registre CVE a ensuite été aligné sur ce numéro.

Le changement du score, passé de 8,1 à 7 le 7 novembre, précise les conditions d’exploitation. Il ne dispense pas d’installer le correctif.

Sur un PC familial comportant plusieurs comptes, le résultat de la commande ne constitue pas un audit de toutes les sessions. Dans une entreprise, l’administrateur doit également contrôler les autres copies et celle prévue pour les nouveaux utilisateurs. À domicile, si Paint reste en dessous du numéro corrigé après la recherche dans le Store, évitez les fichiers inattendus et réessayez la mise à jour depuis la boutique officielle plutôt que télécharger un prétendu correctif sur un site tiers.