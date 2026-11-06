Le nom de certaines entreprises peut apparaître sans que vous les ayez ajoutées à vos contacts. Orange explique les contrôles effectués avant cet affichage.

Orange peut afficher le nom d’une entreprise qui vous appelle : que vaut cette identification ?

Vous attendez un rappel et, au lieu d’un numéro inconnu, votre mobile affiche le nom d’une entreprise que vous n’avez jamais enregistrée. Sur un appel éligible, c’est ce que permet Branded Call, un service documenté par Orange France. Le nom peut aussi rester visible dans le journal d’appels. Aucune application ni aucun réglage à activer côté destinataire.

Orange contrôle le numéro et l’identité de l’entreprise

Pour bénéficier de cet affichage, l’appel doit obtenir le niveau MAN A, le plus élevé du mécanisme français d’authentification des numéros. L’opérateur d’origine atteste le numéro de l’appelant. Orange ajoute un contrôle de l’identité de l’entreprise et de sa réputation avant de permettre l’affichage de sa marque.

Le texte qui s’affiche est encadré. Il commence par le nom de la marque ou de l’entreprise, compte au plus 32 caractères alphanumériques et ne peut pas comporter de notion d’urgence, selon Orange. La fiche décrit d’abord l’affichage chez les clients mobiles Orange. Des partenaires peuvent étendre la couverture à d’autres réseaux, selon l’éligibilité de l’appel et leur offre.

Le nom aide à décider de décrocher

Si vous attendez un livreur ou un rappel du service après-vente, l’indication donne un contexte au numéro. Une entreprise peut aussi l’utiliser pour de la prospection. L’affichage renseigne sur l’identité contrôlée de l’appelant, sans certifier le motif annoncé pendant la conversation.

Gardez donc le même réflexe pour une opération sensible. Si quelqu’un vous demande un code reçu par SMS, un mot de passe ou la validation d’un paiement inattendu, raccrochez et reprenez contact depuis l’application de l’entreprise ou un numéro officiel que vous avez trouvé vous-même. À l’inverse, un numéro sans nom peut simplement provenir d’une entreprise qui n’a pas souscrit au service.