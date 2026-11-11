OPPO Watch 5 : jusqu’à 10 jours d’autonomie, mais ce réglage réduit la promesse à trois jours

Une montre fine et légère, que l’on ne recharge pas chaque soir : c’est la promesse de l’OPPO Watch 5, attendue le 16 novembre en Chine. Les informations de sa fiche chinoise, relevées le 10 novembre, annoncent jusqu’à sept jours d’usage habituel. Mais un choix d’affichage change sensiblement cette autonomie : avec l’écran permanent, le chiffre descend à trois jours.

Ce n’est pas un détail pour qui souhaite garder l’heure visible sans lever le poignet. Avant de comparer cette montre à une concurrente, il faut donc comparer le même usage, plutôt que placer face à face deux autonomies maximales.

Sept jours, dix jours ou trois : trois scénarios différents

Selon les caractéristiques relevées par The Tech Outlook, OPPO distingue sept jours en utilisation typique, dix jours au maximum et trois jours avec l’affichage permanent. Il s’agit de chiffres annoncés, pas d’une mesure réalisée par Menow.

Le nombre maximal ne doit donc pas devenir la durée à attendre avec tous les réglages actifs. Pour organiser les recharges, le scénario correspondant à votre façon de consulter l’heure est le plus pertinent. Les paramètres détaillés du protocole de test restent nécessaires pour une comparaison complète.

La Watch 5 est annoncée à 25 g pour 9,2 mm d’épaisseur. Le périmètre de cette pesée n’étant pas établi dans les éléments consultés, il serait imprudent de comparer ces 25 g au poids d’une autre montre mesuré avec son bracelet.

Le suivi du sommeil ne se résume pas au nombre d’indicateurs

OPPO met en avant un suivi nocturne comprenant 13 indicateurs, ainsi qu’un suivi du cycle exploitant la température du poignet. Un mode FatMax doit aussi proposer des indications personnalisées de fréquence cardiaque et une estimation des graisses utilisées pendant l’effort.

Ces fonctions doivent être lues pour ce qu’elles sont : des estimations fournies par une montre. Le nom d’un mode d’entraînement ne démontre pas, à lui seul, qu’il entraîne une perte de poids supérieure. La qualité des mesures et leur régularité demanderont un examen plus poussé.

Un indice officiel apparaît déjà sur le site français

La commercialisation française n’a pas encore de prix vérifié dans notre dossier. Pourtant, les conditions officielles du Black Friday d’OPPO France mentionnent déjà un coupon destiné à la Watch 5, valable du 20 novembre à 9 h au 2 décembre.

Cette mention locale est un signal concret, mais elle ne remplace ni une fiche française complète ni une confirmation de stock. Elle ne suffit pas davantage à garantir que la version vendue en France proposera toutes les fonctions de la fiche chinoise.

Pour un achat français, les trois informations à attendre restent donc le prix final, la compatibilité avec son téléphone et les services réellement disponibles localement. L’autonomie devra ensuite se juger avec l’écran permanent activé ou désactivé, selon ce que l’on compte utiliser chaque jour.