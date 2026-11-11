OPPO veut battre tous les records de batterie avec son prochain smartphone

Un smartphone OPPO référencé PNC110 est apparu dans une base de certification chinoise. Les photos montrent un appareil violet, à écran plat et caméra frontale centrée. Le chiffre qui attire l’attention est celui de sa batterie, présentée autour de 12 000 mAh dans les informations qui accompagnent le dossier.

Ce que les images révèlent du téléphone

Le téléphone garde une silhouette classique, avec un écran plat et un module photo regroupé au dos. Les images donnent une idée de son apparence, mais elles ne permettent pas de juger du poids en main ni de l’encombrement avec une coque. Son nom commercial et une éventuelle sortie en France restent à confirmer.

12 000 mAh ne se traduisent pas directement en jours d’autonomie

Cette capacité représente sur le papier plus du double de celle d’un appareil de 5 000 mAh. L’autonomie réelle dépendra toutefois de l’écran, de la puce, du modem et de l’usage. La navigation avec le GPS et l’écran allumés impose une charge bien différente de celle d’un téléphone laissé en veille.

Il faudra aussi distinguer la capacité nominale inscrite dans les documents techniques de la capacité typique retenue pour la présentation commerciale. Les futurs essais d’autonomie, le temps nécessaire pour recharger la batterie et le poids du téléphone permettront de juger du compromis proposé.