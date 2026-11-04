OPPO prépare le retour de ses smartphones pliables en Europe

Un responsable OPPO annonce l’arrivée européenne du prochain Find N en 2027. Le nom définitif et la commercialisation française restent à préciser.

Les amateurs de smartphones pliables devraient avoir un choix supplémentaire en Europe. OPPO prévoit d’y commercialiser le prochain modèle de sa gamme Find N en 2027, selon une déclaration de Dimitar Mitov, responsable commercial de la marque en Bulgarie, recueillie par Nixanbal.

L’information vient de l’émission du média bulgare, puis d’un article dédié publié le 4 novembre. Elle concerne le successeur du Find N6 : ce dernier avait bénéficié d’un lancement international, sans être officiellement distribué en Europe.

Une sortie internationale ne signifie pas une sortie européenne

Cette distinction change beaucoup pour l’acheteur. Un appareil présenté hors de Chine peut rester absent des circuits de vente européens. Le projet annoncé ici vise justement à franchir cette étape, avec une arrivée également envisagée en Bulgarie.

Le futur téléphone est couramment appelé Find N7, mais Nixanbal précise que son appellation définitive pourrait différer. L’entretien ne constitue pas une annonce complète du produit : il ne donne ni prix français, ni date de vente en France, ni fiche technique finale.

Il serait donc prématuré de transformer ce retour européen en disponibilité chez tous les revendeurs français. La déclaration porte sur l’orientation commerciale d’OPPO ; les marchés précis devront être détaillés lors du lancement.

Un choix supplémentaire face aux pliables déjà installés

Pour un lecteur français, l’intérêt n’est pas seulement de découvrir une nouvelle charnière ou un écran plus grand. Une distribution locale permettrait surtout de comparer le téléphone dans les mêmes conditions qu’un Galaxy ou un autre modèle vendu ici : tarif TTC, garantie applicable, offres des distributeurs et service après-vente.

Ce sont ces éléments qui séparent une curiosité à importer d’une véritable option d’achat. Ils ne sont pas encore connus pour le prochain Find N.

Nixanbal indique par ailleurs que le responsable attend aussi le prochain Find X10 Ultra en Bulgarie au printemps. Le signal est cohérent : OPPO veut renforcer son offre premium européenne. Pour le pliable, le prochain rendez-vous utile sera l’annonce des pays et des conditions de commercialisation.

Image : OPPO Find N6, modèle précédent.