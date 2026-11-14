OPPO Reno17 Pro : son capteur de 200 Mpx n’est pas celui qui sert au zoom

L’OPPO Reno17 Pro met en avant un appareil photo principal de 200 Mpx avant sa présentation annoncée en Chine le 16 novembre. Le nombre attire l’œil, mais il concerne la caméra principale. Pour savoir ce que le téléphone permettra de photographier de loin, la fiche du téléobjectif sera plus instructive.

200 Mpx pour la caméra principale, une autre optique pour se rapprocher

Une image de haute définition donne de la marge pour recadrer une photo de paysage ou isoler une personne après la prise. En revanche, la quantité de détails disponibles dépend aussi de la lumière, du mouvement et de la qualité de l’optique. Lorsque le téléphone recadre dans le capteur principal, il utilise une surface plus petite de l’image. Un téléobjectif cadre le sujet de plus près dès la prise de vue. Pour une photo de concert ou un portrait pris à distance, il faut donc regarder les deux modules séparément.

Pourquoi le Reno17 standard mérite aussi un coup d’œil

Les informations dévoilées avant la présentation évoquent quatre caméras de 50 Mpx pour le Reno17 standard, en comptant la caméra avant. La définition annoncée ne dit pas à elle seule quel modèle se comportera le mieux en basse lumière ou sur un sujet en mouvement. La taille des capteurs, la stabilisation et les premiers essais permettront d’évaluer l’intérêt du modèle Pro.

Le rendez-vous annoncé concerne la Chine. Un lancement local ne fixe ni la date, ni le prix, ni les caractéristiques d’un éventuel modèle français. Si vous hésitez avec un smartphone déjà vendu en France, comparez d’abord les images réalisées au cadrage qui vous intéresse et attendez une fiche locale avant de décider pour le prix.

Les éléments de présentation détaillés avant l’événement indiquent aussi un Dimensity 8550 Super sur le Pro, un Snapdragon 7 Gen 4 sur le Reno17 et ColorOS 17 sous Android 17 pour les deux. Le Reno16 Pro utilisait déjà la même puce et affichait lui aussi 200 Mpx sur sa caméra principale. Pour ses propriétaires, les premiers éléments ne suffisent donc pas à justifier un changement.

La présentation est prévue à 12 h en France métropolitaine le 16 novembre, soit 19 h en Chine. Les batteries de 8 000 mAh pour le Reno17 et 7 200 mAh pour le Reno17 Pro restent des chiffres rapportés avant l’événement. Attendez les capacités définitives et des mesures comparables avant de choisir sur l’autonomie.