OPPO Reno17 ou Reno17 Pro : le zoom du modèle moins cher pourrait suffire

Un téléobjectif pour prendre un portrait à distance ou cadrer un détail sur une façade pourrait être l’un des points communs des OPPO Reno17 et Reno17 Pro. Les caractéristiques rapportées avant la présentation chinoise donnent aux deux modèles un périscope de 50 Mpx avec un grossissement optique annoncé à 3,5× dans la fuite. La principale différence photo se situerait sur l’appareil principal, celui que vous utilisez à 1×.

Deux téléobjectifs sur le papier, deux appareils principaux différents

OPPO a déjà montré une configuration de quatre caméras de 50 Mpx pour le Reno17 standard. Le grossissement exact et les autres données du tableau proviennent des caractéristiques rapportées avant la présentation. L’événement est annoncé par OPPO Chine pour le 16 novembre.

Élément Reno17 Reno17 Pro Appareil principal 50 Mpx 200 Mpx selon la fuite Téléobjectif 50 Mpx, 3,5× selon la fuite 50 Mpx, 3,5× selon la fuite Ultra grand-angle et caméra avant 50 Mpx chacun 50 Mpx chacun selon la fuite Écran 6,56 pouces selon la fuite 6,32 pouces selon la fuite Batterie et charge 8 000 mAh, 80 W selon la fuite 7 200 mAh, 80 W selon la fuite Puce Snapdragon 7 Gen 4 selon la fuite Dimensity 8550 Super selon la fuite

Dans quel cas le Reno17 suffirait-il ?

Imaginez une photo de votre enfant sur scène, prise depuis le milieu de la salle. À 3,5×, vous comptez sur le téléobjectif et sur sa capacité à capter assez de lumière. Les 200 Mpx attribués au capteur principal du Pro concernent un autre module. Ils pourraient être intéressants pour recadrer une photo prise à 1×, à condition que l’objectif, la lumière et le traitement permettent de conserver les détails. Notre article sur le rôle des 200 Mpx du Reno17 Pro revient sur cette distinction.

Deux modules à 50 Mpx et 3,5× peuvent toutefois donner des images différentes. L’ouverture, la stabilisation et la taille du capteur comptent, surtout le soir et sur un sujet qui bouge. Il faudra comparer les deux appareils à la même distance et en basse lumière avant de les départager en photo.

Le Pro serait plus compact, le Reno17 aurait la plus grande batterie

Si les dimensions d’écran se confirment, le Pro pourrait aussi se justifier pour ceux qui préfèrent un appareil plus facile à tenir d’une main. Le Reno17 standard aurait pour lui 800 mAh de capacité supplémentaire. La taille de l’écran et la consommation de la puce empêcheront de traduire cet écart directement en heures d’autonomie. Le prix français et même la composition de la gamme européenne restent à établir. Si le zoom est votre priorité, attendez au moins de voir si les fiches finales distinguent réellement les deux téléobjectifs.