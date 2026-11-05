Une certification chinoise fait apparaître une batterie nominale de 11 460 mAh. Le nom commercial du téléphone et sa disponibilité restent inconnus.

OPPO : un téléphone apparaît avec une batterie de 11 460 mAh

Un futur smartphone OPPO pourrait franchir un nouveau palier dans la course aux grosses batteries. Le modèle PNC110 apparaît dans une certification chinoise avec une capacité nominale de 11 460 mAh, selon les éléments publiés le 4 novembre par XpertPick.

Le média accompagne sa découverte de captures de l’enregistrement MIIT. Il estime qu’une telle valeur pourrait correspondre à une batterie commercialisée autour de 12 000 mAh. Cette seconde valeur reste une projection : OPPO n’a pas annoncé un téléphone sous ce nom avec cette capacité commerciale.

Pourquoi deux capacités peuvent désigner la même batterie

Les fiches de téléphones distinguent souvent une capacité nominale ou minimale et une capacité typique mise en avant commercialement. Ce sont deux repères différents. Ici, la valeur documentaire rapportée est 11 460 mAh ; le chiffre rond de 12 000 mAh est l’interprétation du média.

Il faut garder cette distinction pour comparer correctement ce futur appareil. Le seul identifiant connu ne permet pas encore de lui attribuer une gamme, un prix ou une sortie européenne. XpertPick évoque une possible appartenance à la série A, sans la présenter comme établie.

Une réserve d’énergie ne donne pas encore un nombre de jours

La perspective est intéressante pour ceux qui utilisent longtemps leur téléphone loin d’une prise. Mais aucune autonomie mesurée n’accompagne cette découverte. Une batterie plus grande peut alimenter plus longtemps un appareil donné ; elle ne permet pas de calculer sa durée d’utilisation sans connaître sa consommation.

L’écran, le réseau mobile, les jeux ou la vidéo changent fortement cette consommation. Le poids du téléphone et sa vitesse de recharge compteront également dans l’usage quotidien. Ces caractéristiques ne sont pas documentées dans les éléments retenus ici.

La certification apporte donc un indice matériel précis, plutôt qu’une promesse de plusieurs jours sans recharge. Pour un acheteur français, la suite à attendre est l’identification du produit : nom définitif, fiche technique et marchés de vente. Tant que ces éléments manquent, PNC110 reste une référence à suivre, pas un modèle déjà comparable en boutique.

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