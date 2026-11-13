OPPO Find X10 Pro Max : la version française perd 850 mAh face au modèle chinois

Le Find X10 Pro Max vendu en France annonce 7 150 mAh, contre 8 000 mAh pour celui vendu en Chine. Les deux chiffres viennent des fiches d’OPPO. L’écart de 850 mAh représente environ 11 % de la capacité chinoise. En revanche, cette différence ne donne pas à elle seule le nombre d’heures que l’on perd en usage réel.

Deux fiches techniques derrière le même nom

Les fiches française et chinoise donnent aussi la capacité en wattheures, une mesure qui tient compte de la tension de la batterie. Elle passe de 29,76 Wh à 26,89 Wh, soit environ 10 % de réserve énergétique en moins. OPPO ne donne pas dans ces fiches la raison de cette différence.

Caractéristique Version française Version chinoise Batterie typique 7 150 mAh, 26,89 Wh 8 000 mAh, 29,76 Wh Recharge annoncée 80 W filaire, 50 W sans fil 80 W filaire, 50 W sans fil Puce Dimensity 9600 Pro Dimensity 9600 Pro Mémoire et stockage 12 Go et 512 Go sur la fiche française Configurations jusqu’à 16 Go, selon la version Photo arrière Trois modules de 200 Mpx Trois modules de 200 Mpx Logiciel ColorOS 17, version européenne ColorOS 17, version chinoise

L’écart compte surtout loin d’une prise

Si vous utilisez longtemps la navigation GPS, filmez en 4K ou jouez en déplacement, la batterie chinoise offre davantage de marge à consommation égale. En pratique, la qualité du réseau, la luminosité et les réglages logiciels peuvent réduire ou accentuer l’écart. Les puissances de recharge maximales sont les mêmes sur le papier, mais il faut le matériel compatible et elles ne sont pas maintenues pendant toute la charge.

Le retour d’essai de SwagTab porte sur la version européenne. Il souligne notamment l’écran et l’ultra grand-angle. Pour juger le zoom, il faut aussi regarder les images à la focale utilisée, et pas seulement les 200 Mpx affichés pour chaque appareil photo.

Ce qu’il faut vérifier avant d’importer en France

Demandez la référence exacte et la version logicielle au vendeur. Vérifiez les bandes de votre opérateur, la prise en charge des appels Wi-Fi ou de la VoLTE, les services Google et la compatibilité d’Android Auto si vous l’utilisez. Faites préciser qui prend en charge une panne, où renvoyer le téléphone et si le prix inclut la TVA et les frais éventuels. Les deux versions partagent la puce et les principaux modules photo sur le papier. L’intérêt de l’importation tient donc surtout à la batterie et à la configuration, à mettre en balance avec les conditions de vente et de réparation.