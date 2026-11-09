OPPO Enco X4 : même avec un téléphone OPPO, leur meilleur mode audio peut vous échapper

Avoir un smartphone OPPO ne suffit pas à profiter de tout ce que promettent les Enco X4. Leur mode audio LHDC annoncé à 2,3 Mb/s est réservé à la série Find X10, selon le test publié le 9 novembre par 91mobiles. Les autres téléphones OPPO, mais aussi OnePlus et realme, restent à l’écart de ce mode précis.

La restriction mérite d’être connue avant l’achat. Elle ne signifie pas que les écouteurs cessent de fonctionner avec ces appareils : elle concerne leur possibilité de transmission la plus ambitieuse. Le journaliste Ashish Kumar précise aussi ne pas avoir pu la tester, faute de Find X10.

2,3 Mb/s ne veut pas dire un son forcément meilleur

Ce chiffre décrit un débit de transmission, pas une note de qualité mesurée. Pour profiter d’un mode audio donné, les deux extrémités doivent pouvoir l’utiliser : les écouteurs et le téléphone. Une inscription sur la boîte ne rend donc pas automatiquement ce mode disponible avec n’importe quel smartphone.

Avant d’en faire son critère d’achat principal, mieux vaut vérifier la compatibilité exacte du téléphone, puis se demander ce que l’on écoute et dans quelles conditions. Dans les transports, le confort, l’isolation et la réduction du bruit peuvent peser davantage dans le plaisir d’écoute qu’un chiffre de débit.

Le test relève une connexion Bluetooth 6.0 à deux appareils et des commandes personnalisables via HeyMelody, disponible sur Android et iOS. Le journaliste les a employés avec un Vivo et un MacBook ; ses impressions positives ne constituent toutefois pas un essai du mode LHDC à 2,3 Mb/s.

Les 53 heures annoncées changent avec la réduction du bruit

L’autonomie annoncée atteint 53 heures avec le boîtier, réduction du bruit désactivée, codec AAC et volume à 50 %. Elle descend à 26 heures avec la réduction du bruit, dont six heures pour les écouteurs avant retour dans leur boîtier.

Il ne faut donc pas comparer les 53 heures à son seul trajet quotidien avec réduction du bruit active : ce ne sont pas les mêmes conditions. Il faut également distinguer l’autonomie des écouteurs de la réserve apportée par le boîtier.

Enfin, l’article indique un tarif indien de 19 999 roupies, sans établir un prix ni une disponibilité française. Pour un achat en France, les deux vérifications prioritaires restent la commercialisation locale et les fonctions réellement accessibles avec son propre téléphone.