OPPO : ce smartphone viserait 12 000 mAh, ses premières photos révèlent son design

Le smartphone OPPO référencé PNC110 commence enfin à prendre forme. Quatre photos ajoutées à son dossier de certification chinois montrent un appareil violet, avec deux objectifs au dos et un écran plat. Ce sont de nouvelles images du téléphone dont les premiers renseignements avaient attiré l’attention sur une batterie particulièrement importante.

La nuance est essentielle : les photos sont issues d’un dossier officiel, mais la capacité commerciale de 12 000 mAh n’a pas été annoncée par OPPO. Le fabricant n’a pas davantage communiqué de nom de vente, de prix ou de date de lancement.

Quatre vues montrent ce que les premières fiches ne disaient pas

Selon les images de certification relevées par Android Treasure le 10 novembre, le dos adopte un bloc photo allongé qui regroupe deux lentilles et un flash. Les vues latérales permettent de repérer le relief de ce bloc, le bouton d’alimentation et les commandes de volume.

À l’avant, la caméra selfie apparaît au centre d’un écran plat. Ces éléments rendent le design identifiable ; ils ne renseignent ni la qualité du capteur principal, ni la technologie de la dalle, ni la vitesse de recharge.

Ces images de certification ne constituent pas une annonce de commercialisation en France.

Pourquoi plusieurs chiffres circulent pour la batterie

Gizmochina relève une divergence entre les capacités nominales rapportées : 11 460 mAh ou 11 640 mAh. Les deux valeurs ne peuvent pas être considérées simultanément comme la caractéristique définitive du même appareil. Le chiffre d’environ 12 000 mAh correspond, à ce stade, à une capacité typique envisagée pour sa communication commerciale.

Capacité nominale et capacité typique ne désignent pas exactement la même mesure. Xiaomi explique cette distinction dans son assistance : la première représente une valeur minimale dans les conditions définies par le fabricant de la batterie, la seconde une valeur moyenne. De petites variations entre exemplaires justifient l’existence des deux indications.

Cette distinction explique qu’une batterie puisse porter deux nombres différents. Elle ne résout pas la contradiction entre les deux valeurs nominales du PNC110 : pour cela, il faudra la fiche complète et vérifiée.

Une grosse réserve ne suffit pas à promettre quatre jours

Une capacité proche de 12 000 mAh serait remarquable pour un téléphone classique. Mais annoncer dès maintenant trois, quatre ou cinq jours d’utilisation serait inventer un résultat. TCL rappelle que l’autonomie dépend aussi de la consommation totale de l’appareil, pas seulement de la batterie.

Le processeur, l’écran et la gestion logicielle du PNC110 restent inconnus dans ces éléments. Nous ne disposons pas non plus de son poids, d’une mesure d’endurance ou d’un temps de recharge. Les photos apportent donc aujourd’hui une réponse sur son apparence ; elles ne transforment pas encore la promesse de batterie en autonomie démontrée.

Photos : OPPO / TENAA–MIIT.