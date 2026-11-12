OPPO A7 Pro 5G : 7 400 mAh face au Galaxy A57, mais le modèle belge fait un choix en photo

OPPO référence l’A7 Pro 5G en Belgique avec une batterie de 7 400 mAh et une charge filaire jusqu’à 80 W. Ce sont ses deux arguments les plus visibles face à un Galaxy A57. Pour les photos, OPPO a fait un choix plus inhabituel : l’ultra grand-angle est placé à l’avant, pour les selfies de groupe. Il n’y a pas d’ultra grand-angle dédié au dos.

Une grosse réserve et une recharge dont la puissance dépend du chargeur

La fiche technique belge distingue 7 400 mAh en capacité typique et 7 190 mAh en capacité nominale. Le chiffre ne donne pas à lui seul le nombre d’heures d’autonomie. L’écran de 6,57 pouces à 120 Hz, le réseau et les applications utilisées comptent aussi. Les 80 W sont annoncés avec des chargeurs compatibles SUPERVOOC ou UFCS. La fiche indique notamment jusqu’à 55 W avec PPS et 13,5 W avec USB Power Delivery standard.

Le grand-angle avant sert aux groupes, le choix arrière est plus simple

OPPO associe un capteur principal de 50 mégapixels à un capteur monochrome de 2 mégapixels. Si vous photographiez souvent des bâtiments, des pièces ou des groupes avec la caméra arrière, l’absence d’ultra grand-angle dédié mérite davantage d’attention que le nombre de mégapixels affiché. La caméra avant de 50 mégapixels mise au contraire sur un cadrage large pour faire entrer davantage de personnes dans un selfie.

Le prix belge donne un repère pour la France

Tech Advisor a relevé 499 € pour 128 Go et 599 € pour 256 Go en Belgique. OPPO Belgique documente le produit. La commercialisation et les tarifs en France restent à confirmer. Avant de comparer une offre d’import au Galaxy A57, vérifiez aussi la capacité de stockage, la livraison et la garantie.

Visuel : OPPO.