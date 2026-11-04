Cette application gratuite règle votre souris Logitech sans passer par Options+

OpenLogi pilote les souris Logitech compatibles sur Windows, macOS et Linux. Voici ce qu’il permet réellement de régler, et ce qu’il faut vérifier avant de remplacer Options+.

Changer le rôle d’un bouton, ajuster la sensibilité du pointeur ou régler le comportement de la molette sans installer Options+ : c’est la proposition d’OpenLogi. Cette application indépendante et gratuite pilote les périphériques Logitech compatibles depuis Windows, macOS et Linux. Elle n’exige pas de compte Logitech.

Le projet n’est pas une nouveauté lancée ce 4 novembre. Sa documentation décrit la version 0.8.15 publiée le 20 octobre. Il mérite néanmoins le détour pour une raison simple : il propose une autre manière de configurer du matériel que l’on possède déjà, notamment sur Linux.

Des boutons qui font ce dont vous avez besoin

OpenLogi communique avec les appareils par le protocole HID++, utilisé par Logitech. Sur une souris qui expose les commandes nécessaires, on peut attribuer une action à un bouton, modifier les DPI — la sensibilité du capteur — ou régler SmartShift, le mécanisme qui fait passer certaines molettes du défilement cranté au défilement libre.

Un bouton latéral peut ainsi servir à une commande différente du simple retour dans le navigateur. La liste exacte dépend du périphérique : la présence d’une fonction dans OpenLogi ne signifie pas que toutes les souris Logitech la possèdent. Le projet indique n’afficher que les contrôles pris en charge par l’appareil détecté.

Les réglages sont conservés dans un fichier texte local. Ils peuvent être copiés d’une machine à une autre, sans synchronisation obligatoire dans un compte en ligne.

Avant de remplacer le logiciel Logitech

Le premier point à vérifier est le modèle de votre souris, puis sa connexion : récepteur Bolt, Unifying ou Lightspeed, Bluetooth ou câble USB. La documentation d’OpenLogi explique les fonctions reconnues et les particularités des systèmes. Le dépôt du développeur annonce macOS 13 ou plus récent, Linux avec GLIBC 2.35 ou plus récent, ainsi qu’un port Windows testé sur Windows 11.

Récupérer la version adaptée depuis le dépôt original ou les liens du site du projet. Quitter Options+ avant de lancer OpenLogi. Les deux applications peuvent se disputer l’accès au récepteur ; sous Linux, cela vaut aussi pour Solaar. Vérifier les réglages proposés pour le périphérique détecté, puis réattribuer les boutons utiles.

L’import automatique des paramètres Options+ n’est pas annoncé comme disponible sur le site : il faut donc prévoir de refaire ses raccourcis. De même, le projet reste en développement et n’est pas présenté comme stable. Ce n’est pas un logiciel officiel Logitech.

« Sans compte » ne veut pas dire « sans aucune connexion »

Le site annonce l’absence de télémétrie et précise que les associations de boutons restent sur l’ordinateur. Il mentionne toutefois le chargement de rendus des périphériques depuis un serveur public et une vérification des mises à jour proposée en option. L’intérêt est de garder ses réglages localement, pas de prétendre que l’application ne peut jamais contacter Internet.

Pour un utilisateur Linux ou quelqu’un qui souhaite reprendre ses raccourcis sans passer par Options+, la bonne question est donc très concrète : son modèle expose-t-il les commandes nécessaires ? C’est ce point, davantage que la seule marque inscrite sur la souris, qui détermine ce qu’OpenLogi pourra réellement changer.

Photo : souris Logitech. Sources : OpenLogi et documentation du projet.