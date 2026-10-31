OpenAI veut simplifier le refus d’entraîner les IA avec votre site : ce qui va changer

Faut-il ajouter une règle différente pour chaque entreprise d’IA qui utilise les contenus du Web ? OpenAI annonce vouloir prendre en charge un signal commun permettant aux sites d’exprimer leur préférence sur l’entraînement des modèles. La mise en œuvre est annoncée dans les prochains mois, pas comme une protection déjà universelle. Pour un éditeur ou une équipe marketing, le sujet touche à la maîtrise des contenus autant qu’à leur visibilité.

Un seul signal pour communiquer son choix à plusieurs fournisseurs

Dans son annonce du 30 octobre, OpenAI présente une démarche volontaire reposant sur robots.txt. Ce fichier permet déjà de publier des instructions destinées aux robots qui parcourent un site. Le signal proposé doit réduire le travail nécessaire pour communiquer une même préférence à plusieurs fournisseurs participants.

Aujourd’hui, une liste de règles nominatives doit être entretenue lorsqu’un fournisseur ajoute un robot, change sa documentation ou sépare ses usages. Un signal partagé cherche à éviter cette multiplication pour la préférence d’entraînement. Son utilité dépendra ensuite des entreprises qui le reconnaîtront effectivement.

Un projet technique n’est pas encore une norme universelle

Le document technique lié par OpenAI est un Internet-Draft daté du 30 octobre. Ce statut désigne un travail en cours : il ne faut pas le présenter comme une norme définitivement adoptée par l’IETF. L’annonce constitue un engagement de participation et de prise en charge, avec des modalités d’implémentation encore attendues.

Entraîner une IA et apparaître dans ses réponses sont deux sujets différents

Une entreprise peut vouloir refuser certains usages d’entraînement tout en souhaitant que ses pages soient trouvées par les internautes. Le premier choix concerne l’utilisation des contenus pour construire des modèles ; le second concerne la découverte et l’affichage d’informations lors d’une recherche ou d’une réponse.

Il ne faut donc pas déduire un effet sur le référencement de la seule préférence d’entraînement. Ni une perte automatique de visibilité dans Google, ni un gain de présence dans ChatGPT ne sont promis par l’annonce. Le GEO, qui s’intéresse à la visibilité dans les services de recherche et de réponse générative, ne remplace pas ce travail de distinction des usages.

Pour décider, un éditeur doit formuler son objectif avant de toucher aux règles : empêcher une utilisation donnée, maîtriser l’accès d’un robot précis ou préserver la découverte de ses pages. Confondre ces objectifs peut conduire à bloquer plus largement que prévu, sans obtenir la maîtrise recherchée.

Les règles actuelles ne disparaissent pas

OpenAI précise que le nouveau signal ne remplacera pas ses contrôles existants via robots.txt. Les exploitants n’ont donc pas à supposer que toutes leurs règles actuelles sont obsolètes dès cette annonce. L’entreprise prévoit de publier davantage de détails au moment de son implémentation.

Un fichier robots.txt reste aussi une déclaration destinée aux acteurs qui le respectent. Ce n’est ni une authentification, ni un mot de passe empêchant techniquement toute copie. Il ne doit pas être utilisé pour protéger une page contenant des informations qui auraient dû rester privées.

Quels contenus et quels usages souhaitez-vous contrôler ?

Les contenus concernés : articles publics, documentation, images ou ressources sous licence.

Les usages que l’éditeur souhaite autoriser ou refuser.

Les règles de robots déjà présentes et la personne responsable de leur suivi.

La documentation officielle à revoir lorsque l’implémentation sera publiée.

Avant d’ajouter une directive, gardez une trace du choix recherché et des règles déjà présentes. Au moment de l’implémentation, il sera alors possible de vérifier si le signal commun couvre ce besoin précis. La simplification promise porte sur l’expression des préférences ; son efficacité dépendra des fournisseurs qui l’appliqueront.