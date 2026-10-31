ChatGPT : OpenAI renonce à réduire les limites de certains abonnés Pro

OpenAI revient sur une réduction annoncée des limites de ChatGPT Pro 200. Le responsable Thibault Sottiaux a confirmé le 29 octobre que les capacités de Work et Codex resteraient au même niveau pour ces abonnés. Il annonce aussi davantage de capacité pour plusieurs offres payantes. La portée de ce changement dépend de votre formule : les comptes gratuits et Plus ne sont pas inclus dans la liste publiée.

La baisse prévue pour Pro 200 est abandonnée

Dans son message public du 29 octobre, Thibault Sottiaux, responsable chez OpenAI, annonce un doublement des limites des niveaux Pro 100, 200 et 500 ainsi que de Business Premium. Il précise en même temps que la réduction prévue pour Pro 200 n’aura pas lieu.

Pour Pro 200, le point de comparaison est décisif : doubler une limite qui devait baisser ne revient pas à doubler la capacité déjà utilisée avant cette baisse envisagée. Sottiaux précise que les usages Work et Codex resteront au même niveau. Le bénéfice annoncé est donc d’abord l’abandon de la réduction.

Les noms des formules ne donnent pas un quota de messages

Les nombres cités identifient des niveaux d’abonnement dans l’annonce. Ils ne signifient pas que l’on obtient 100, 200 ou 500 requêtes. OpenAI n’y publie pas de nouveau tableau chiffré permettant de calculer un nombre universel de tâches réalisables par chaque utilisateur.

Work et Codex partagent une capacité, les dots restent séparés

Pour une personne qui alterne recherche, rédaction et développement, le point utile est la relation entre les produits. Une limite commune peut être consommée par plusieurs types de travaux ; les compter comme des réserves entièrement indépendantes ferait surestimer la capacité de l’abonnement.

Le message annonce aussi la prolongation, pour le moment, des limites étendues des dots. Leur consommation reste séparée de l’usage par défaut. Cette précision concerne ces agents et ne permet pas de conclure que chaque autre outil dispose de son propre compteur indépendant.

Plus et gratuit : aucune extension annoncée dans ce message

Le premier repère est le nom exact du forfait affiché dans son compte. Viennent ensuite les outils réellement utilisés et les limites indiquées dans leur interface. Une annonce portant sur Pro et Business Premium ne suffit pas à attribuer les mêmes changements à Plus, Go ou à la formule gratuite.

Pour un usage professionnel, relevez l’outil qui déclenche habituellement l’alerte de limite et la formule associée au compte. C’est à cet endroit que le changement devra se traduire. Une réserve de tâches plus grande permet de continuer à travailler ; elle ne raccourcit pas, à elle seule, le temps nécessaire à chaque tâche.