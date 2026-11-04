OpenAI préparerait le rachat de Pierre Computer

La bataille des outils de programmation se joue aussi dans le stockage. Pierre Computer développe une infrastructure Git pensée pour le travail des machines.

Selon Axios, l’opération renforcerait Codex. Les conditions financières ne sont pas publiques.

Derrière cette information du 4 novembre se trouve un problème très concret : quand plusieurs agents produisent des modifications en parallèle, écrire le code ne suffit plus. Il faut aussi conserver chaque version, transférer les changements et permettre aux autres outils de retrouver le bon état des fichiers.

Pierre construit un stockage pilotable par les logiciels

Sur son site officiel, Pierre Computer présente son produit Code Storage. Celui-ci repose sur Git, le système de gestion de versions utilisé pour conserver les fichiers d’un projet et l’historique de leurs modifications.

Code Storage propose une infrastructure programmable : des logiciels peuvent créer et manipuler des dépôts par des interfaces dédiées, tout en conservant les opérations Git habituelles. L’entreprise met en avant les écritures concurrentes et des liens de synchronisation avec GitHub, GitLab et Bitbucket.

C’est une couche de stockage et d’accès aux projets. Elle ne remplace pas à elle seule toutes les fonctions d’une plateforme de développement, ni le travail de contrôle du code produit.

OpenAI décrit déjà la pression exercée par ses agents

Le 2 novembre, OpenAI a publié un billet technique sur Pando, son propre système de stockage compatible avec Git. L’entreprise y explique que Codex multiplie les branches, les envois de modifications et les téléchargements simultanés dans son dépôt interne.

Son choix consiste notamment à laisser avancer indépendamment les écritures sur des branches différentes et à réutiliser des paquets de données entre plusieurs lecteurs. OpenAI annonce une latence médiane d’envoi divisée par près de cinq dans son usage interne. Ce résultat porte sur son infrastructure, pas sur un gain garanti pour chaque développeur utilisant Codex.

Ces documents permettent de comprendre l’enjeu du stockage pour l’IA : produire davantage de modifications ne sert à rien si les outils qui doivent les conserver et les partager deviennent le point de blocage. La compatibilité avec Git permet de traiter ce problème sans imposer à tous les développeurs de changer leurs commandes habituelles.