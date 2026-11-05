OpenAI a reproduit 948 façons d’obtenir les droits root sur Linux dans un test contrôlé

Un système automatisé a produit 948 preuves d’élévation locale de privilèges et préparé des correctifs pour examen. L’expérience a coûté 1,2 million de dollars de crédits API.

Une équipe d’OpenAI a confié à un système automatisé une partie du travail de recherche de vulnérabilités dans le noyau Linux. Le bilan publié le 4 novembre fait état de 948 preuves d’exploitation permettant une élévation locale de privilèges sur une distribution courante, lors d’un essai mené mi-octobre dans un environnement contrôlé. Rapport OpenAI

Pourquoi l’accès de départ compte

Une élévation locale intervient lorsqu’un utilisateur ou un programme dispose déjà d’un accès au système. Le défaut lui permet ensuite de franchir la séparation entre les droits ordinaires et ceux de l’administrateur, appelé root. C’est cette seconde étape que le rapport mesure. Le chiffre ne décrit donc pas 948 méthodes d’intrusion à distance dans des ordinateurs pris au hasard.

Le système a examiné 2 308 pistes, reproduit 1 724 vulnérabilités et produit des démonstrations pour 948 élévations de privilèges. La campagne a représenté environ 1,2 million de dollars en crédits API, selon OpenAI. Méthode et coût

Un correctif proposé reste à examiner

Le pipeline prépare une correction candidate, puis une personne examine les résultats. OpenAI dit avoir commencé par transmettre les problèmes critiques. Pour une personne qui administre une machine, le signal concret reste l’avis de sécurité et le paquet corrigé de sa distribution. Le nombre de propositions générées ne permet pas de savoir combien de correctifs sont déjà installables. Processus de validation

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