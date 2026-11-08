Une fuite rapproche le futur Turbo 7 d’un Nord 7, mais les différences de versions et l’absence d’annonce européenne changent ce que l’on peut en attendre.

OnePlus Nord 7 : une batterie de 10 000 mAh et un capteur de 200 MP se dessinent

Le prochain OnePlus Nord pourrait réunir une batterie proche de 10 000 mAh et un appareil photo de 200 mégapixels. C’est la configuration évoquée pour le Turbo 7 chinois, que le leaker Gadgetsdata présente comme un possible futur Nord 7 en Inde. Une piste intéressante pour la gamme, avec une distinction essentielle : OnePlus n’a pas confirmé cette correspondance ni une version française.

Un Nord 7 qui ne serait pas exactement le Turbo 7 chinois

La fuite, rapportée le 6 novembre par 91mobiles, mentionne un Snapdragon 8 Gen 6, du stockage UFS 4.1, Android 17 et un écran OLED plat de définition 1,5K. Sa fréquence pourrait atteindre 185 Hz en Chine, contre 165 Hz pour une déclinaison internationale.

Cette différence interdit de considérer une éventuelle fiche chinoise comme celle du téléphone vendu chez nous. Le nom, les capacités et les fonctions peuvent varier selon la commercialisation. Même l’identité précise du modèle reste discutée : les précédentes indiscrétions décrivaient aussi un Turbo Pro.

Ce que les gros chiffres ne permettent pas encore de savoir

200 mégapixels ne signifient pas un meilleur zoom. La source évoque un appareil principal stabilisé et un ultra grand-angle, mais pas de téléobjectif périscopique. Une photo très définie peut laisser de la marge pour recadrer ; elle ne remplace pas automatiquement une optique conçue pour photographier un sujet éloigné.

La batterie annoncée est tout aussi spectaculaire, sans constituer une mesure d’autonomie. Pour savoir ce que gagnerait réellement l’utilisateur, il manque le poids du téléphone, sa consommation et des essais comparables. Une capacité élevée peut être intéressante pour le jeu ou les déplacements ; elle n’indique ni la durée d’une recharge ni le confort en poche.

Le Nord 7 mérite donc une place dans la veille OnePlus, surtout pour ceux qui cherchent une grosse réserve d’énergie. Il manque encore une annonce du constructeur, un calendrier et un prix pour décider s’il vaut mieux attendre. Reporter un achat uniquement sur cette fiche provisoire reviendrait à choisir un appareil dont la version européenne n’est pas établie.