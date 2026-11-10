Une fuite évoque un format plus large. Ce que la largeur change pour jouer, et pourquoi elle ne garantit ni davantage de détails ni un champ de vision accru.

OnePlus 17 : son écran pourrait changer de forme, mais les joueurs devront vérifier un point essentiel

Le OnePlus 17 pourrait abandonner les proportions très allongées des smartphones actuels. Une indiscrétion publiée ce 10 novembre l’associe à une nouvelle vague de téléphones à écran plus large, attendue en 2027. L’argument avancé est le jeu vidéo, avec davantage de place pour l’affichage. Mais changer la forme d’un écran ne suffit pas à garantir que l’on verra davantage de décor dans chaque jeu.

La fuite cite le OnePlus 17, sans dévoiler ses dimensions

Selon le message du compte chinois Smart Pikachu rapporté par Gadgets 360, le OnePlus 17 ferait partie de cinq smartphones performants à écran large envisagés pour l’année prochaine. Le nom du modèle figure dans cette publication ; aucune diagonale, définition ou proportion précise n’est donnée.

Cette mention se distingue d’une précédente rumeur sur un appareil large qui remplacerait un successeur direct du OnePlus 15T. Elle ne démontre pas pour autant que tous les projets évoqués désignent le même téléphone. OnePlus n’a pas présenté de fiche technique définitive du 17, et il serait prématuré de lui attribuer les dimensions d’un modèle concurrent.

Un écran plus large ne garantit pas un champ de vision supérieur

La différence mérite d’être expliquée avant de parler d’avantage décisif. La diagonale mesure la distance entre deux coins, pas la largeur du téléphone. Deux écrans de même diagonale peuvent avoir des formes différentes et ne pas offrir la même surface.

Il faut aussi tenir compte de l’orientation. Ce qui représente la largeur du téléphone tenu verticalement devient la hauteur lorsqu’on le tourne pour jouer. Le résultat à l’écran dépend alors de la manière dont le jeu adapte sa caméra et son interface : davantage de scène visible, éléments repositionnés ou cadrage différent. Sans démonstration sur le véritable appareil, la fuite ne permet pas de trancher.

Un format moins étroit peut intéresser pour le clavier, les commandes tactiles ou la lecture. La contrepartie possible est une prise en main moins facile : atteindre le bord opposé avec le pouce dépend notamment de la largeur du boîtier, qui reste inconnue ici.

La forme et les hertz répondent à deux questions différentes

Le OnePlus 16 actuel possède un écran de 6,78 pouces, avec un rafraîchissement allant jusqu’à 185 Hz dans les jeux compatibles, contre 165 Hz au maximum hors jeu. Ce chiffre décrit la fréquence d’actualisation, pas les proportions de l’image.

Le futur modèle pourrait évoluer sur un de ces aspects sans que l’autre suive. Un écran rapide ne garantit d’ailleurs pas que chaque jeu calcule autant d’images par seconde. Avant de comparer deux téléphones pour jouer, il faut examiner le jeu précis, sa cadence autorisée et le comportement pendant une session prolongée.

Pour la France, la disponibilité reste une question distincte

La publication rapportée ne fournit aucun calendrier français, prix en euros ou engagement de distribution locale. Elle ne suffit donc pas à établir qu’un OnePlus 17 sera proposé en France. Il faut distinguer une rumeur sur un futur produit de l’annonce de sa commercialisation sur notre marché.

Pour un lecteur français, l’intérêt est de suivre une éventuelle évolution du format des smartphones, sans confondre développement supposé et possibilité d’achat locale. Les éléments décisifs seront les dimensions réelles, l’adaptation des jeux et les conditions de commercialisation, plutôt qu’une silhouette imaginée avant la présentation.

Visuel : OnePlus 16. Crédit : OnePlus / OPPO.