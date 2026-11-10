Le OnePlus 16 annonce davantage de batterie, le Motorola Signature 27 mise sur un autre équipement photo. Mais leur disponibilité change aussi la comparaison pour un acheteur français.

OnePlus 16 ou Motorola Signature 27 : la batterie ne suffit pas à départager ces deux smartphones

Le OnePlus 16 affiche 9 000 mAh, le Motorola Signature 27 en annonce 7 000. L’écart attire l’œil, mais il ne résume pas ces deux smartphones haut de gamme : leur appareil de 200 mégapixels ne sert pas au même usage, leurs écrans ont des priorités différentes et ils ne se trouvent pas dans les mêmes conditions d’achat pour un lecteur français.

Cette comparaison porte sur les caractéristiques annoncées. Nous n’avons pas réalisé de test comparatif d’autonomie ou de photo : aucun vainqueur ne peut être déduit de la seule capacité de batterie ou du nombre de pixels.

Les différences qui changent vraiment le choix

Équipement annoncé OnePlus 16, version chinoise Motorola Signature 27 Écran OLED plat de 6,78 pouces ; jusqu’à 165 Hz dans le système et 185 Hz dans certains jeux OLED tandem de 6,8 pouces Batterie typique Énergie équivalente à 9000 mAh, avec deux cellules 7000 mAh Recharge filaire maximale 100 W 90 W Appareil principal 200 mégapixels, stabilisation optique 50 mégapixels, Sony LYTIA L910 Téléobjectif périscopique 50 mégapixels, zoom optique 3 x 200 mégapixels, zoom optique 3 x Ultra grand-angle / caméra avant 50 / 50 mégapixels 50 / 50 mégapixels Situation commerciale Commercialisé en Chine ; pas de lancement français confirmé ici Déploiement européen annoncé ; conditions françaises à vérifier

Pour la photo, les 200 mégapixels ne sont pas au même endroit

Le OnePlus place son capteur de 200 mégapixels derrière l’objectif principal. Le Motorola réserve cette définition au téléobjectif, utilisé pour rapprocher un sujet sans se déplacer. C’est une différence utile si vous photographiez souvent des détails architecturaux ou des portraits plus serrés, plutôt que des scènes larges.

Les deux disposent cependant d’un véritable téléobjectif 3 x. Le Motorola n’offre donc pas un grossissement optique supérieur simplement parce que son téléobjectif comporte davantage de pixels. La définition peut donner de la marge pour recadrer ; le résultat dépend aussi de l’optique, de la lumière et du traitement.

Motorola ajoute un capteur dédié au mouvement : il détecte les variations lumineuses au niveau des pixels pour aider son traitement à suivre l’action. Son moteur vidéo ajuste également couleur, contraste et dynamique en temps réel. Ce sont des technologies annoncées par le fabricant, pas une démonstration qu’il réussira mieux toutes les photos d’enfants, de sport ou de nuit que son concurrent.

9000 mAh contre 7000 mAh : une avance de capacité, pas un test gagné

L’équivalent 9000 mAh du OnePlus correspond à une batterie à deux cellules. Le Motorola annonce 7000 mAh typiques, pour 6790 mAh de capacité nominale. Il faut comparer les capacités de même nature : opposer une valeur typique chez l’un à une valeur nominale chez l’autre fausserait l’écart.

Le OnePlus possède environ 29 % de capacité annoncée supplémentaire. Il ne faut pas en déduire 29 % d’autonomie en plus : un jeu, la luminosité et la qualité du réseau peuvent changer la consommation. Les durées promotionnelles calculées selon des protocoles différents ne permettent pas davantage de trancher.

La recharge atteint 100 W chez OnePlus et 90 W chez Motorola avec les équipements adaptés. Dix watts d’écart ne suffisent pas à prédire lequel revient le plus vite à 100 % : la puissance diminue au cours de la charge et les batteries n’ont pas la même capacité.

Le OnePlus vise les joueurs ; le Motorola joue aussi la carte du suivi

Les deux embarquent la même famille de processeur Snapdragon haut de gamme. Le refroidissement, les réglages et la durée de la session restent décisifs : partager une puce ne garantit pas des performances identiques après une heure de jeu.

OnePlus distingue 165 Hz dans l’interface et 185 Hz dans les jeux compatibles. Un écran capable d’afficher 185 images par seconde ne transforme pas tous les jeux en titres à 185 images par seconde. Motorola, lui, met en avant son écran tandem à deux couches émissives et promet sept années de mises à niveau du système.

Autre piège à éviter : opposer les 12000 nits de pointe revendiqués par Motorola aux 2000 nits annoncés par OnePlus pour l’ensemble de l’écran. Ces mesures ne décrivent pas les mêmes conditions, et leur rapport ne donne pas un écran six fois plus lisible au soleil.

En France, commencez par regarder quelle version vous achetez

Le OnePlus 16 disponible en Chine fonctionne sous ColorOS 17. Un prix chinois converti en euros ne constitue pas un prix français : transport, taxes éventuelles, vendeur responsable du service après-vente et conditions de retour doivent entrer dans le calcul. La présence de bandes réseau compatibles sur une fiche ne garantit pas non plus tous les services de votre opérateur.

Motorola a annoncé un déploiement européen, mais les dates et tarifs relevés dans différents pays ne suffisent pas à établir une offre française précise. Avant de choisir, demandez la référence exacte, le prix toutes taxes comprises, le contenu du coffret et les conditions de garantie. Pour une utilisation photo et familiale, ces éléments peuvent peser davantage qu’un chiffre de batterie spectaculaire.

Photo Motorola : 91mobiles. Montage de visuels des deux appareils.