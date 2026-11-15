One UI : ce réglage raccourcit les transitions entre les applis sur votre Galaxy

Quand les menus de votre Galaxy semblent traîner, commencez par un réglage réversible. La Réduction des animations raccourcit ou supprime certaines transitions visibles. C’est particulièrement perceptible quand vous revenez à l’écran d’accueil ou que vous changez plusieurs fois d’application.

Où trouver le réglage sur un Galaxy

Sur le Galaxy S24, le manuel Samsung en français indique le chemin Paramètres → Accessibilité → Améliorations pour la vision → Réduction des animations. Si l’intitulé de la rubrique diffère sur votre version de One UI, recherchez directement « animations » dans Paramètres. Le même interrupteur sert à retrouver les transitions d’origine.

Avant de le modifier, ouvrez une application familière, revenez à l’accueil puis passez à une deuxième application depuis la liste des tâches récentes. Rejouez exactement ces trois actions avec le réglage activé. Les mouvements doivent prendre moins de place dans l’enchaînement. Si vous vous servez des transitions pour suivre quelle fenêtre vient de s’ouvrir, leur disparition peut dérouter. Cet outil d’accessibilité est également utile si les animations vous gênent visuellement.

Quand il faut chercher une autre cause

Le réglage joue sur la présentation des transitions. Le temps que met une page à se connecter au réseau, le nombre d’images par seconde en jeu ou le chargement initial d’une grosse application obéissent à d’autres facteurs. Si une seule application reste bloquée après son ouverture, le souci dépasse les animations de One UI. Si le problème est visible surtout entre les écrans, en revanche, l’essai permet de décider en quelques gestes.