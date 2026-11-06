One UI 9 : Wi-Fi ou données mobiles en panne ? Le test à faire sur votre Galaxy

Des propriétaires de Galaxy disent avoir perdu le Wi-Fi, les données mobiles ou la détection de leur SIM après une mise à jour vers One UI 9. Les témoignages relayés le 5 novembre par Android Authority décrivent plusieurs symptômes, dont des coupures sur un Galaxy S24+ et un Galaxy A56 qui ne reconnaîtrait plus ses deux SIM. Ces signalements ne suffisent pas à établir une cause commune ni l’ampleur du problème en France.

Commencez par séparer le Wi-Fi et le réseau mobile

Désactivez les données mobiles et ouvrez une page avec le Wi-Fi seul. Si ça bloque, essayez un autre réseau. Un Galaxy qui fonctionne sur le partage de connexion d’un autre appareil mais pas sur votre box vous donne une piste côté réseau domestique. Si la panne se répète sur plusieurs réseaux Wi-Fi, notez-le avant de contacter le support.

Faites ensuite l’inverse : coupez le Wi-Fi et testez la navigation, puis un appel. Si les appels fonctionnent mais que les pages ne chargent pas, vérifiez que les données sont activées et que la bonne SIM est sélectionnée sur un modèle double SIM. Si le téléphone affiche « Aucune SIM », le premier problème à résoudre est la détection de la ligne. Redémarrez le téléphone. Pour une SIM physique, vérifiez aussi si elle fonctionne dans un autre appareil compatible. Évitez de supprimer votre eSIM sans avoir vérifié auprès de votre opérateur comment la réinstaller.

Ce qu’il faut transmettre à Samsung

Dans Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel, relevez le numéro de version. Notez l’heure de la coupure, le réseau utilisé et si le mode avion ou un redémarrage a rétabli la connexion. Vous pouvez transmettre ces détails avec un rapport d’erreur dans Samsung Members. Samsung détaille ses vérifications pour les problèmes Wi-Fi.

Un retour temporaire du réseau aide à circonscrire la panne. À ce stade, les témoignages ne permettent pas de promettre un correctif unique pour tous les Galaxy concernés.