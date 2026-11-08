One UI 9 : l’indicateur de volume manque ? Vérifiez d’abord le son que vous réglez

L’indication de volume personnalisée ne s’affiche plus comme vous l’attendiez après One UI 9 ? Avant de conclure à une panne, regardez quel type de son vous modifiez. Le support Good Lock vient de rappeler que l’affichage de SoundAssistant s’applique au volume multimédia. Sa réponse ne confirme toutefois pas un correctif pour les utilisateurs qui disent ne plus voir l’indication dans ce cas précis.

Ce que Samsung a répondu aux utilisateurs

Le 5 novembre, un propriétaire de Galaxy Tab S11 a décrit un affichage multimédia absent après la mise à jour. Un autre utilisateur a rapporté une observation similaire sur un Galaxy S25 Ultra. Le lendemain, le compte du support Good Lock, identifié comme modérateur dans la discussion Samsung, a précisé que la fonction d’affichage du volume de SoundAssistant concerne uniquement le multimédia.

Cette précision ne suffit pas à expliquer toute disparition. Elle permet de comprendre pourquoi on ne doit pas attendre le même affichage personnalisé en réglant une sonnerie. En revanche, elle ne résout pas à elle seule le cas d’une indication également absente pendant la lecture d’une vidéo.

Un téléphone, plusieurs volumes indépendants

SoundAssistant est un module de personnalisation : il peut modifier le panneau sonore et certains comportements des touches. Il ne faut pas confondre son habillage avec les niveaux de son du téléphone.

Dans Paramètres → Sons et vibrations → Volume, Samsung prévoit des curseurs distincts pour le multimédia, la sonnerie, les notifications et le système. Monter celui des notifications ne monte donc pas nécessairement le son de votre vidéo. Le panneau affiché par les touches indique le type de son en cours de réglage, comme l’explique l’assistance du fabricant.

La vérification à faire avant de chercher une solution

Lancez une musique ou une vidéo, puis utilisez les touches de volume. Regardez si vous modifiez bien le niveau multimédia et si l’indicateur personnalisé apparaît. Ouvrez ensuite les réglages Volume pour comparer avec la sonnerie ou les notifications. Une présentation différente entre ces catégories ne démontre pas, à elle seule, un dysfonctionnement de SoundAssistant. Si l’affichage manque aussi pour le multimédia, relevez la version de SoundAssistant et celle du système, puis recherchez les mises à jour proposées. La réponse du modérateur ne permet pas de désigner une version corrective précise.

Ce contrôle sert à identifier le scénario ; ce n’est pas un correctif garanti. Une icône absente ne prouve pas non plus que les touches ou le haut-parleur sont défectueux. Si le niveau sonore change normalement alors que seul l’habillage manque, le signalement doit bien porter sur l’affichage.

Pour demander de l’aide, notez le modèle, les versions installées et le type de son réglé ; une capture du panneau pendant la lecture multimédia évite l’ambiguïté. Les deux témoignages ne permettent pas de mesurer la fréquence du problème en France ni de l’étendre à tous les Galaxy passés à One UI 9.