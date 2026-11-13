One UI 9 : quatre Galaxy de plus concernés, où en est la France ?

Quatre modèles Samsung supplémentaires sont signalés dans les dernières vagues de One UI 9 : les Galaxy A15 4G, A16, A34 5G et A07s. Les informations disponibles ne concernent pas toutes les mêmes régions. Un déploiement européen est rapporté pour les A34 5G et A16, tandis que le signalement concernant l’A07s vient d’Asie du Sud-Est. La disponibilité française reste à vérifier sur chaque appareil.

Les quatre modèles et la portée des signalements

Pour le Galaxy A34 5G, le téléchargement signalé pèse environ 2,85 Go. Le Galaxy A15 4G est associé à un paquet d’environ 2,39 Go. Ce sont des tailles relevées sur des versions précises. Un téléphone qui part d’une autre version du logiciel peut télécharger un paquet différent.

Le Galaxy A16 existe en plusieurs variantes. Avant de comparer votre appareil à un signalement, vérifiez sa référence dans Paramètres → À propos du téléphone. Même précaution pour l’A15 : les informations concernant le modèle 4G ne s’appliquent pas automatiquement à l’A15 5G.

Ouvrez Paramètres → Mise à jour du logiciel → Téléchargement et installation. Si la mise à jour apparaît, lisez le descriptif et vérifiez la version proposée. Prévoyez un réseau Wi-Fi stable et faites la sauvegarde des données que vous ne voulez pas perdre avant de lancer l’installation.

Si le téléphone indique que le logiciel est à jour, il s’agit de l’état de votre appareil au moment de la vérification. Une annonce européenne ne fixe pas le même jour pour toutes les références. Sur un appareil importé, le pays d’achat peut aussi expliquer pourquoi deux téléphones portant le même nom commercial ne reçoivent pas la mise à jour ensemble.