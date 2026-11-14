One UI 9 : ces 12 Galaxy ont des dates de fin de support différentes, vérifiez le vôtre

Si vous avez un Galaxy S23, un A54 ou un Z Flip5, Android 17 avec One UI 9 est la dernière version majeure prévue. Les correctifs de sécurité continuent pendant la période de support restante. Pour savoir combien de temps vous pouvez garder votre téléphone, c’est cette seconde échéance qu’il faut regarder.

Le calendrier des 12 Galaxy en un coup d’œil

Le tableau distingue le passage à une nouvelle version d’Android de la durée du suivi de sécurité. 2028 est un repère pour les appareils lancés en 2023 avec cinq ans de suivi. La fréquence des correctifs peut changer avant cette échéance.

Galaxy Dernière version majeure prévue Suivi de sécurité S23 Android 17 (One UI 9) Jusqu’en 2028 environ S23+ Android 17 (One UI 9) Jusqu’en 2028 environ S23 Ultra Android 17 (One UI 9) Jusqu’en 2028 environ S23 FE Android 17 (One UI 9) Jusqu’en 2028 environ Z Fold5 Android 17 (One UI 9) Jusqu’en 2028 environ Z Flip5 Android 17 (One UI 9) Jusqu’en 2028 environ A54 5G Android 17 (One UI 9) Jusqu’en 2028 environ A34 5G Android 17 (One UI 9) Jusqu’en 2028 environ M54 5G Android 17 (One UI 9) 2028 selon le calendrier rapporté, à vérifier pour la référence S22 Android 16 Vers 2027 selon l’engagement de lancement S24 D’autres versions prévues après Android 17 Vers 2031 selon l’engagement de lancement S26 D’autres versions prévues après Android 17 Vers 2033 selon l’engagement de lancement

Pourquoi le S23 s’arrête alors que le S24 continue

Le Galaxy S23 a été lancé sous Android 13 avec quatre générations de mises à niveau. Faites le compte : Android 14, 15, 16 et 17. Les Galaxy A54 et A34 et les Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 ont reçu le même engagement de quatre mises à niveau et cinq ans de sécurité au lancement. Avec le S24, Samsung est passé à sept générations de mises à niveau et sept ans de correctifs. Cette promesse prend effet à partir de la génération concernée.

Le recensement d’Engadget inclut aussi le S23 FE et le M54. Une mise à jour observée sur le S23 classique ou à l’étranger ne donne pas la date de déploiement du FE en France. Et si Android 18 dépasse l’engagement initial de ces modèles, la question d’une éventuelle version intermédiaire comme One UI 9.5 reste distincte.

Deux vérifications sur votre Samsung

Allez dans Paramètres → À propos du téléphone → Informations sur le logiciel. Relevez la version Android et la date du correctif de sécurité. Ce sont deux lignes différentes. Ouvrez Paramètres → Mise à jour logicielle → Téléchargement et installation. Le résultat correspond à votre appareil. La liste officielle des modèles suivis par Samsung permet aussi de vérifier la cadence annoncée des correctifs.

Le passage à la dernière version majeure n’interrompt pas vos applications. Surveillez surtout les correctifs si vous utilisez le téléphone pour la banque ou le travail : ces applications peuvent imposer leurs propres exigences. Si vous cherchez un Galaxy d’occasion pour plusieurs années et que les prix sont proches, le S24 laisse davantage de marge qu’un S23 en état comparable.