One UI 9 : après combien de codes erronés votre Galaxy se bloque-t-il ?

Une minute après cinq échecs, jusqu’à 24 heures au douzième. Voici quand ces seuils s’appliquent et ce qui se passe si vous oubliez votre code.

Un Galaxy soumis aux nouvelles règles de One UI 9 impose une minute d’attente après cinq tentatives de déverrouillage ratées. Si les erreurs s’enchaînent, le délai peut atteindre 24 heures. Et au treizième échec, la procédure décrite par Samsung prévoit un blocage qui impose une remise à zéro du téléphone. Tout dépend toutefois de la façon dont votre Galaxy est arrivé sous One UI 9.

Le seuil dépend de la version installée à l’origine

Selon l’assistance Samsung France, un Galaxy livré d’usine avec One UI 9 applique la nouvelle politique dès le départ. Un appareil qui reçoit One UI 9 par mise à jour conserve ses paramètres de sécurité antérieurs. Il bascule vers les nouveaux seuils après une réinitialisation complète effectuée après la mise à jour. Deux Galaxy affichant One UI 9 peuvent donc réagir différemment aux mêmes tentatives.

De la première minute au blocage définitif

5 à 8 échecs : attendez respectivement 1, 5, 15 et 30 minutes. 9 à 12 échecs : les délais passent à 90 minutes, 4 heures, 12 heures et 24 heures. Une fois le seuil d’avertissement atteint, le téléphone indique le nombre d’essais restants. Samsung compte deux saisies identiques et consécutives comme un seul échec. Évitez de tester des variantes pour vérifier le compteur.

La treizième erreur, si cette politique s’applique, rend le déverrouillage impossible. Samsung indique qu’il faut alors réinitialiser l’appareil et disposer des identifiants des comptes associés pour repasser la protection antivol. Les données non sauvegardées peuvent être perdues.

Ce que l’empreinte ne remplace pas

Si vous utilisez votre empreinte au quotidien, vérifiez que vous connaissez aussi le code, le schéma ou le mot de passe. Samsung rappelle qu’Android réclame périodiquement ce mode de déverrouillage. Si vous doutez du code et qu’un avertissement apparaît, cessez les essais au hasard. Tant que vous avez encore accès à l’appareil, contrôlez vos sauvegardes et la récupération de vos comptes avant d’en avoir besoin.